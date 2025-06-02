Содействие лидерству женщин в обеспечении мира и безопасности – в центре внимания регионального семинара ОБСЕ в Ашхабаде

В целях усиления роли женщин в миростроительстве и обеспечении безопасности в Центральной Азии Программа ОБСЕ по гендерным вопросам организовала двухдневный региональный семинар 27 и 28 мая в Ашхабаде, Туркменистан. Мероприятие было посвящено продвижению повестки дня “Женщины, мир и безопасность” (WPS) и поддержке осуществления резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в Центральной Азии с уделением особого внимания Туркменистану.

В семинаре приняли участие правительственные чиновники, ученые, представители гражданского общества и международные эксперты для обмена опытом и передовой практикой и изучения практических стратегий по интеграции гендерной проблематики в национальные усилия по поддержанию мира и безопасности. Особое внимание было уделено поддержке Туркменистана в обновлении его Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства (НПД) с целью приведения его в соответствие с глобальными стандартами и региональными приоритетами.

В своем вступительном слове заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Башимова подчеркнула приверженность страны нейтралитету, мирному сосуществованию и международному праву, подчеркнув, что гендерное равенство является ключевым элементом политики устойчивого развития и безопасности. “Мы считаем, что участие женщин в процессах миростроительства и обеспечения безопасности должно быть системным и институционализированным, а не случайным”, – сказала она.

Мероприятие, организованное в рамках проекта ОБСЕ WIN Правительством Туркменистана при поддержке Финляндии, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, стало продолжением предыдущих региональных инициатив, включая семинар экспертов в Вене в 2024 году.

“Мы должны подтвердить нашу решимость расширить права и возможности женщин и девочек и обеспечить их полноценное участие во всех сферах жизни. Финляндия приветствует усилия Туркменистана в рамках WPS, в частности его Национальный план действий по гендерному равенству. Гендерное равенство и полная интеграция лежат в основе внешней политики Финляндии и нашего председательства в ОБСЕ”, – заявила посол Терхи Хакала, специальный посланник Действующего председателя ОБСЕ.

Участники приняли участие в сессиях под руководством экспертов, посвященных таким ключевым областям, как разработка и мониторинг национальных планов действий, укрепление межведомственного сотрудничества и обеспечение значимого участия гражданского общества и сектора безопасности.

“Для ОБСЕ гендерное равенство является не только вопросом прав, но и краеугольным камнем мира и безопасности. Это мероприятие отражает нашу приверженность повестке дня “Женщины, мир и безопасность” — поддержке государств-участников в разработке и осуществлении эффективных национальных планов действий. Продвигая передовые методы мониторинга, координации и инклюзивного взаимодействия, мы помогаем выстраивать более гибкую политику в области мира и безопасности”, – отметила д-р Лара Скарпитта, старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам.

Участники обсудили пути обеспечения того, чтобы голоса женщин были услышаны и интегрированы во все аспекты мира и безопасности в Центральной Азии.

Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, рассказал о результатах семинара: “Одним из ключевых результатов этого двухдневного мероприятия стала возможность поделиться национальным опытом и передовой практикой ОБСЕ в продвижении повестки дня WPS и соответствующей адаптации национальных планов действий. Устойчивый мир не может быть достигнут без значимого участия женщин. Женщины привносят важные идеи, определяемые их ролью в семьях, сообществах и экономике, поднимая такие важные вопросы, как образование, здравоохранение и правосудие”. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 30 мая 2025 г.