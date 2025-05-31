В Международный день защиты детей 300 детей станцевали танец Куштдепди — символ мира и доверия

В ознаменование 1 июня, Международного дня защиты детей, и в духе 2025 года — года мира и доверия, ЮНИСЕФ в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры, Министерством образования, Аппаратом Омбудсмена и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии собрали 300 детей в ярком хореографическом танце в парке Алем в Ашхабаде.

Мероприятие украсил любимый традиционный танец куштдепди, представленный как радостное выражение прав детей, единства и культурной гордости — посылая мощное послание мира и доверия.

«Куштдепди — это больше, чем танец», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Это круг единства, счастья и общей радости — как и мир, который мы хотим создать для детей. В этот важный день мы празднуем всеобщие права каждого ребенка — расти, мечтать, процветать и быть услышанным».

В преддверии 1 июня ЮНИСЕФ в Туркменистане, совместно с Аппаратом Омбудсмена провели информационную кампанию по повышению осведомленности о Конвенции о правах ребенка (КПР) и правах детей. Более 170 школьников приняли участие в творческих мероприятиях и интерактивных сессиях, узнавая о своих правах через танцы, обсуждения и игры.

«Изучение наших прав помогло мне понять, что важен каждый ребенок, включая меня. Я хочу помочь моим друзьям узнать это тоже», — поделился Керим, 11-летний участник сессий КПР.

ЮНИСЕФ выражает искреннюю благодарность Министерству Иностранных дел, Министерству культуры, Министерству образования, Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Аппарату Омбудсмена за их партнерство и неизменную поддержку.

И детям, чья энергия и дух осветили Парк Алем — спасибо. Вы напомнили нам, что когда дети собираются вместе, у мира есть надежда стать более мирным и радостным местом. Пусть этот праздник отзовется эхом за пределами сегодняшнего дня — в домах, классах и сообществах по всему Туркменистану.

Подключайтесь к телеканалу Yashlyk в течение всего дня 1 июня и цифровым страницам ЮНИСЕФ в Туркменистане, чтобы стать свидетелями этого невероятного представления. ///nCa, 30 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)