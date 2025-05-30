Укрепление стратегического партнерства и соглашения на миллиарды евро – итоги визита Премьер-министра Италии в Казахстан

30 мая 2025 г, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняли Совместное заявление об укреплении стратегического партнерства. По итогам переговоров также было объявлено о подписании соглашений на общую сумму более 4 миллиардов евро.

Эти соглашения охватывают такие важные сферы, как критически важные полезные ископаемые и сырьевые материалы, энергетика, инвестиции, водные ресурсы, финансовое сотрудничество, а также содействие инвестициям и торговле.

Стороны подчеркнули значительный потенциал для дальнейшего развития торгово-инвестиционного партнерства. Ключевые области сотрудничества включают нефтегазовый сектор, энергетику (в том числе возобновляемую и “зеленую” энергетику), управление водными ресурсами, машиностроение, агропромышленный комплекс и другие отрасли. Обе стороны выразили намерение диверсифицировать структуру взаимной торговли и выявить новые направления для деловых связей. Достигнута также договоренность о создании совместной экспертной рабочей группы.

Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и является одним из крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами за прошлый год вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов.

Президент Токаев отметил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.

Джорджа Мелони выразила мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами полностью соответствует духу стратегического партнерства. “Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых – это исключительные отношения между Италией и Казахстаном”, – заявила Мелони.

Накануне встречи в Акорде в Астане прошел Казахстанско-итальянский бизнес-форум, на котором было подписано 10 меморандумов о взаимопонимании общей стоимостью около 180 миллионов евро. Это проекты, которые будут реализованы в таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия, агропереработка, металлургия, цифровизация логистических процессов, а также создание совместных производств на территории Казахстана с выходом на рынки Европы, Центральной Азии и Китая.

Рост объемов взаимной торговли между Казахстаном и Италией свидетельствует о востребованности укрепления стратегического партнерства.

По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами достиг 19,9 млрд долларов, увеличившись на 24%. Экспорт из Казахстана составил 18,7 млрд долларов (+25,8%), а импорт из Италии — 1,3 млрд долларов (+2,2%). ///nCa, 30 мая 2025 г. (фото – Aqorda)