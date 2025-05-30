Туркменистан принял участие во встрече Таможенных служб стран-членов ОЭС

28 мая 2025 года в городе Тегеран (Исламская Республика Иран) состоялось 10-е заседание Совета глав таможенных администраций стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Во встрече принял участие председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулиев.

В повестку дня встречи были включены ключевые вопросы, направленные на укрепление регионального таможенного сотрудничества: упрощение торговых процедур, развитие электронного обмена данными, противодействие нарушениям таможенного законодательства, внедрение элементов безбумажной торговли и подготовка кадров.

Особое внимание было уделено запуску Информационной базы данных ОЭС по борьбе с таможенными правонарушениями, созданию единой системы электронного взаимодействия между таможенными органами государств-членов, а также перспективам расширения сотрудничества между ОЭС и Всемирной таможенной организацией.

В своём выступлении глава делегации подробно рассказал о предпринимаемых в Туркменистане шагах по совершенствованию и цифровизации таможенной службы. Отмечено обновление инфраструктуры на ключевых пограничных таможенных постах — Фарап и Гарабогаз, внедрение современных информационных систем, функционирование с января 2025 года Контрольно-аналитического центра, а также признание Учебного центра в качестве Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации.

В рамках рабочего визита состоялась двусторонняя встреча председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с главой Таможенной администрации Исламской Республики Иран Форудом Асгари. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и выполнение Плана совместных мероприятий на 2025–2026 годы, в том числе рассмотрены вопросы выполнения двусторонних соглашений по обмену информацией, подготовки и повышения квалификации сотрудников таможенных служб. ///nCa, 30 мая 2025 г.