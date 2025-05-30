Мир, Доверие и Нейтралитет: Праздник Туркменистана для детей в Беларуси

28 мая 2025 года в Государственном учреждении “Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов” Республики Беларусь Посольством Туркменистана в Республике Беларусь было организовано мероприятие, посвящённое Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, сообщает МИД Туркменистана.

В начале встречи директор Государственного учреждения “Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов” Л.Кондрашова обратилась к собравшимся с приветственной речью.

Затем Посол Туркменистана в Республике Беларусь Н.Шагулыев подробно проинформировал участников о достижениях и успехах нейтрального Туркменистана.

В рамках мероприятия также была развёрнута фотовыставка, рассказывающая о культуре, искусстве и природе Туркменистана и продемонстрирован видеоролик о достижениях страны за годы независимости, о богатой и славной истории и самобытной культуре туркменского народа.

Студенты из Туркменистана, обучающиеся в высших учебных заведениях Беларуси выступили с концертной программой, в которую вошли замечательные песни и народный танец «Куштдепди».

Директор Государственного учреждения Л.Кондрашова с теплотой вспомнила своё участие в международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», состоявшейся 29 марта 2025 года в городе Аркадаг.

В завершение мероприятия детям, проходящим лечение в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов, были вручены подарки от Посольства. ///nCa, 30 мая 2025 г.