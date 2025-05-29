В Бирги – лучшей туристической деревне Турции – продолжаются экологические преобразования

Историческая деревня Бирги в турецком Измире преображается, чтобы стать экологичным туристическим направлением. Этот процесс идет в рамках проекта SENTRUM (Центр организации туризма на основе устойчивой энергетики), направленного на продвижение устойчивого туризма и содействие местному экономическому развитию.

Благодаря более чем 5 тысячам лет истории и традиционным сельджукским и османским домам Бирги отмечена в списке «Лучших туристических деревень 2022 года», составленном Программой развития ООН (ПРООН). Бирги расположилась в самом центре западной части Эгейского региона Турции, приглашая пройтись по обсаженным деревьями мощеным улочкам, среди традиционных домов и построек, сооруженных в XII веке.

Проект SENTRUM, призванный способствовать местному развитию, совместно реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Министерством туризма и культуры Турции, Турецким агентством по развитию и продвижению туризма (TGA) и компанией Enerjisa Enerji. Начавший свою работу Центр реализации проекта SENTRUM теперь направляет экологические преобразования в деревне. Официальное открытие Центра в Бирги стало значимым этапом на пути устойчивого развития региона.

Центр будет ядром скоординированной деятельности, направленной на достижение ощутимых результатов сразу по многим направлениям: от энергоэффективности и сохранения культурного наследия до расширения возможностей женщин и молодежи и повышения осведомленности об изменении климата. Однако Центр в Бирги будет не только координировать деятельность в сфере устойчивого туризма, но и способствовать тому, чтобы все экологические инициативы в регионе – с упором на местное наследие – стали более продолжительными, доступными и заметными.

Модель устойчивого туризма на все четыре сезона

Проводимая работа соответствует критериям Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC), способствуя превращению Бирги в образцовое направление, где поддерживается экологическая, культурная и социально-экономическая устойчивость.

В частности, для того, чтобы подчеркнуть значимость местных ценностей и сохранить их, реализуются образовательные программы и проводятся мастер-классы. В 21 обучающем мероприятии уже приняли участие в общей сложности 1000 человек: женщин, детей и представителей молодежи. Кроме того, проходят встречи с местными заинтересованными сторонами, направленные на продвижение устойчивого туризма, поощрение гендерного равенства и обеспечение соответствия международным стандартам.

Стремление к устойчивости: от местного до глобального уровня

Проект SENTRUM, получивший развитие в виде Центра в Бирги, способствует не только устойчивому туризму, но и достижению более обширных целей социальных преобразований, в том числе гендерному равенству. Проект содействует инклюзивному развитию, так как в процесс принятия решений и реализации мероприятий активно вовлечены женщины. Вместе с тем, целью проекта является достижение сбалансированного и круглогодичного туристического потока благодаря выработке экологичной модели туризма.

Центр реализации проекта SENTRUM, открытие которого стало важным этапом в превращении Бирги в экологичное туристическое направление, будет и дальше способствовать развитию этой территории через расширение партнерства и усиление вовлеченности местного населения в предстоящем периоде. ///nCa, 29 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)