На семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсуждались вопросы эффективной коммуникации в цифровую эпоху

Использование новых технологий во взаимодействии государственных институтов и СМИ было в центре внимания организованного ОБСЕ обучающего семинара, который состоялся 27 и 28 мая 2025 года в Ашхабаде.

Участниками учебного семинара стали сотрудники ключевых государственных учреждений Туркменистана, отвечающие за работу с cредствами массовой информации и вебсайты своих ведомств, а также журналисты, представляющие печатные, вещательные и онлайн-СМИ.

Обучающий семинар ознакомил участников с передовой практикой государственных институтов в области коммуникаций и был направлен на содействие расширению их контактов со СМИ посредством использования новых технологий.

Гидо Кель, старший советник Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, и Живиле Навицкайте-Бабкин, эксперт по стратегическим коммуникациям из Литвы, провели семинар, уделив особое внимание основным принципам эффективной коммуникации и современным инструментам, используемым государственными институтами при взаимодействии со СМИ.

«Обязательства ОБСЕ по свободе информации и доступу к ней закреплены в ряде ключевых документов Организации, включая Хельсинкский заключительный акт, пятидесятую годовщину которого мы отмечаем в этом году», – сказал Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Эти документы обязывают правительства быть более прозрачными, предоставляя своевременную и достоверную информацию, с тем чтобы содействовать хорошо информированному и конструктивному диалогу», – подчеркнул МакГрегор.

Участники семинара ознакомились с корпоративным ньюсрумом, его традиционной организацией, структурой и функциями, а также поговорили о важнейшей роли стратегического мышления в коммуникациях. Эксперты поделились наиболее распространенными ошибками при взаимодействии со СМИ и дали рекомендации по созданию удобного для пользователей контента. На мероприятии также обсуждались возможности и ограничения мультимодальной коммуникации и то, как искусственный интеллект меняет коммуникации.

«Наш семинар подчеркивает важность предоставления точной достоверной информации нашим гражданам, особенно в наш век цифровых технологий и искусственного интеллекта», – добавил МакГрегор. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 28 мая 2025 г.