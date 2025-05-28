В Анкаре организовано культурное мероприятие, посвященное Международному году мира и доверия

28 мая 2025 года Посольство Туркменистана в Турецкой Республике организовало в здании Университета Музыки и изобразительных искусств Анкары культурное мероприятие, приуроченное к провозглашению 2025 года Международным годом мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В рамках торжественного концерта туркменские студенты представили культурную программу: песни, музыкальные и фольклорно-танцевальные номера.

Кроме того, в ходе мероприятия была развёрнута выставка произведений народного творчества Туркменистана, в том числе различных ковровых изделий, национальных украшений, музыкальных инструментов и произведений прикладного искусства.

В конце мероприятия по доброй традиции все гости были угощены блюдами национальной туркменской кухни. ///nCa, 28 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)