Посольство Туркменистана открыло двери студенчеству Бельгии

26 мая в Посольстве Туркменистана в Королевстве Бельгия состоялось культурно-просветительское мероприятие, посвящённое укреплению международного культурного и гуманитарного диалога, в котором приняли участие студенты Католического университета Лёвена, включая представителей университетской ассоциации «KULTUR». Главной целью встречи стало углублённое ознакомление европейской молодежи с Туркменистаном – его историей, культурой, философским наследием, а также с предметами национального искусства, размещёнными в залах Посольства. Это событие стало логичным продолжением состоявшейся ранее Конференции мира и нейтралитета в университете Лёвена, где выступил Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов.

Мероприятие открылось приветственным словом Посла, в котором он выразил признательность студенческому сообществу за проявленную инициативу и активное участие в обсуждении ключевых тем современной международной повестки. Подчеркнув особое значение молодёжи в деле продвижения мира, взаимного уважения и диалога, Посол рассказал о внешнеполитической концепции Туркменистана, основанной на принципах миролюбия и добрососедства, и напомнил, что 2025 год проходит под знаком Международного года мира и доверия, провозглашённого по инициативе Туркменистана. Выступление главы дипломатической миссии стало откровенным рассказом о дипломатическом служении и важности искренних человеческих связей в брюссельском сообществе. Он подчеркнул, что именно творческий подход, искренность и страсть к делу являются основами успешной публичной дипломатии, а также поделился личными воспоминаниями о студенческих годах в Ашхабаде, вселяя в молодёжь уверенность в силе стремления и образования.

Особым украшением мероприятия стало выступление партнёра Посольства и аккредитованного журналиста при МИД Туркменистана – госпожи Дерьи Сойсал, которая недавно совершила рабочий визит в Ашхабад. С искренним восхищением она поделилась своими впечатлениями от пребывания в Туркменистане, отметив высокий уровень гостеприимства, чистоту городов, архитектурную красоту столицы, духовную культуру народа и впечатляющие темпы развития страны. Она подчеркнула, что Туркменистан оставил у неё неизгладимое чувство уважения и вдохновения, назвав его примером гармоничного соединения исторического наследия и современности.

В своём выступлении она представила образ великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги, подчёркивая дальновидность его идей и универсальность посланий. Госпожа Сойсал охарактеризовала Махтумкули как провидца, чьё наследие в полной мере сохраняет актуальность в наше время, особенно в контексте защиты природы и любви к Родине. Слушатели с интересом восприняли рассказ о том, как поэт сумел превратить свою поэзию в богатое культурное достояние всего тюркского мира.

По окончании выступлений участники были приглашены на знакомство с туркменской культурой через предметы декоративно-прикладного искусства, размещённые в залах Посольства, после чего их ожидал приём. В знак тёплого гостеприимства студентам была предложена национальная кухня Туркменистана, включая ароматный и насыщенный плов, который оставил у гостей самые яркие впечатления.

Прошедшая встреча в очередной раз продемонстрировала открытость дипмиссии Туркменистана в Брюсселе к международному культурному взаимодействию и стремление к укреплению дружественных связей с молодёжью Европы. ///nCa, 28 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)