“Марафон за мир и доверие” в Ашхабаде приглашает всех!

Представительство Европейского Союза в Туркменистане в партнерстве с Комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана и Хякимликом города Ашхабада приглашает всех желающих принять участие в “Марафоне за мир и доверие” – ярком событии, посвященном празднованию Дня Европы 2025 года в Туркменистане!

Мероприятие проводится при поддержке общественного движения Run-Rush и объединяет профессиональных спортсменов, бегунов-любителей и простых граждан в духе единства, здоровья и доверия.

Дата: Суббота, 31 мая 2025 года

Место проведения: Около Парка Независимости

Старт/финиш: Угол проспекта Туркменбаши и улицы 10 Йыл Абаданчылык, 10 (Московская)

Время проведения: 07:00 – 11:00

Кто может участвовать?

2 км: Семейный забег (дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослых)

5 км и 10 км: для детей старше 16 лет

Являетесь ли вы опытным бегуном или просто ищете интересный способ заняться спортом, приглашаем всех желающих присоединиться к этому радостному празднику мира, доверия и единения!

Победителям и активным участникам будут вручены призы и памятные подарки. В течение утра также пройдут веселые конкурсы и спортивные мероприятия!

Предварительная регистрация будет проходить в кофейне “Frappe” и зоомагазине “Tebigat”29-30 мая с 15:00 до 19:00.

Во время регистрации участники получат стартовые номера и футболки, а также подпишут соответствующие формы согласия.

Важно! Пожалуйста, приходите на мероприятие в футболке с вашим номером.

Программа мероприятия:

7:00 – 7:15 Прибытие

7:15 – Церемония открытия

7:30 – Старт забега на 2 км

7:45 – Старт забега на 10 км

8:00 – Старт забега на 5 км

9:30 – Награждение и закрытие марафона

Расположение пунктов регистрации:

Ссылка на карту Google: Кофейня Frappe

Адрес: улица Юнуса Эмре, Парахат, 3/1 д. 52

Ветеринарный магазин

Ссылка на карту Google: зоомагазин Tebigat

Адрес: проспект Махтумкули, 150/1

Контактное лицо: Арслан Нурягдыев +99364 101018

///Представительство ЕС в Туркменистане