“Марафон за мир и доверие” в Ашхабаде приглашает всех!

Представительство Европейского Союза в Туркменистане в партнерстве с Комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана и Хякимликом города Ашхабада приглашает всех желающих принять участие в “Марафоне за мир и доверие” – ярком событии, посвященном празднованию Дня Европы 2025 года в Туркменистане!
Мероприятие проводится при поддержке общественного движения Run-Rush и объединяет профессиональных спортсменов, бегунов-любителей и простых граждан в духе единства, здоровья и доверия.
Дата: Суббота, 31 мая 2025 года
Место проведения: Около Парка Независимости
Старт/финиш: Угол проспекта Туркменбаши и улицы 10 Йыл Абаданчылык, 10 (Московская)
Время проведения: 07:00 – 11:00
Кто может участвовать?
2 км: Семейный забег (дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослых)
5 км и 10 км: для детей старше 16 лет
Являетесь ли вы опытным бегуном или просто ищете интересный способ заняться спортом, приглашаем всех желающих присоединиться к этому радостному празднику мира, доверия и единения!
Победителям и активным участникам будут вручены призы и памятные подарки. В течение утра также пройдут веселые конкурсы и спортивные мероприятия!
Предварительная регистрация будет проходить в кофейне “Frappe” и зоомагазине “Tebigat”29-30 мая с 15:00 до 19:00.
Во время регистрации участники получат стартовые номера и футболки, а также подпишут соответствующие формы согласия.
Важно! Пожалуйста, приходите на мероприятие в футболке с вашим номером.
Программа мероприятия:
7:00 – 7:15 Прибытие
7:15 – Церемония открытия
7:30 – Старт забега на 2 км
7:45 – Старт забега на 10 км
8:00 – Старт забега на 5 км
9:30 – Награждение и закрытие марафона
Расположение пунктов регистрации:
Ссылка на карту Google: Кофейня Frappe
Адрес: улица Юнуса Эмре, Парахат, 3/1 д. 52
Ветеринарный магазин
Ссылка на карту Google: зоомагазин Tebigat
Адрес: проспект Махтумкули, 150/1
Контактное лицо: Арслан Нурягдыев +99364 101018
///Представительство ЕС в Туркменистане