Центральная Азия – динамично развивающийся регион

Центральная Азия приобретает все большее значение для автомобильной промышленности – как рынок сбыта, так и производственная площадка. Китайские бренды завоевывают местный рынок. Расширение региональных производственных мощностей набирает обороты, а вместе с ним растет и важность региона как транспортного узла между Востоком и Западом.

Пять стран, большой потенциал

Центральная Азия, в которую входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, все чаще оказывается в центре внимания международной автомобильной промышленности. Этот регион, где проживает более 80 миллионов человек, является одним из развивающихся рынков мира. Казахстан является не только крупнейшим автомобильным рынком в регионе (в 2023 году было зарегистрировано около 200 000 новых автомобилей), но и растущим центром производства автомобилей. Группа Allur играет здесь особенно важную роль. Ее завод в Костанае занимается сборкой автомобилей для таких брендов, как Chevrolet, JAC, Chery, Kia и Hyundai. Местное производство занимает около 70% внутреннего рынка. Отрасль поддерживается, в частности, беспошлинным импортом запчастей, налоговыми льготами и стратегическими партнерствами с китайскими производителями оригинального оборудования (OEM-производителями).

Узбекистан с населением в 36 миллионов человек является не только самой густонаселенной страной в Центральной Азии, но и традиционно выступает промышленным центром региона. Государственная компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) доминирует на рынке легковых автомобилей, занимая долю рынка более 90%. Компания производит такие модели Chevrolet, как Cobalt, Nexia и Tracker, которые в значительной степени основаны на бывших платформах General Motors.

Производство ведется на нескольких заводах, главным образом в Асаке. Ежегодно выпускается около 280 000 автомобилей, часть из которых экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан и Грузия. Чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны китайских производителей, Узбекистан в 2023 году запустил совместное предприятие с китайской компанией BYD. Местное правительство также объявило о планах по развитию производства электромобилей в Ферганской области, где при поддержке Китая планируется построить завод стоимостью около 1,5 миллиардов долларов США.

Геополитическое значение города растет

“Расширение среднего транспортного коридора и планируемая магистральная железнодорожная линия между Узбекистаном, Кыргызстаном и китайским Синьцзяном облегчат импорт китайских транспортных средств и будут способствовать экспорту продукции ”Сделано в Центральной Азии” в Китай и Европу”, – говорит Владимир Никитенко, региональный директор по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики .

Регион является не только транзитным коридором для товаров, но и все в большей степени становится рынком сбыта транспортных средств. Китай, в частности, вкладывает в него значительные средства, особенно в автомобильный сектор, и рассчитывает на долгосрочную перспективу. “Санкции против России и глобальные изменения в цепочках поставок ускорили рост интереса к китайским поставщикам. Многие розничные продавцы и потребители в Центральной Азии больше не рассматривают китайских производителей как альтернативу, а как долгосрочных стратегических партнеров. Кроме того, маршруты реэкспорта через Казахстан и Узбекистан превратили регион в центр параллельного импорта”, – говорит Нодир Аюпов, эксперт Schneider Group по Центральной Азии. С точки зрения внешней и экономической политики, страны Центральной Азии стараются поддерживать открытые отношения со всеми сторонами. “Они поддерживают дипломатические и экономические отношения с такими крупными игроками, как Россия, Китай, США и ЕС, одновременно пытаясь уравновесить значительное влияние соседних государств”, – говорит Никитенко.

Быстро растущий рынок: продажи автомобилей и электронная мобильность

Казахстан и Узбекистан доминируют на рынке легковых автомобилей Центральной Азии, на их долю приходится более 90% всех новых регистраций. Только в Казахстане в 2023 году было зарегистрировано около 200 000 новых автомобилей, что на 60% больше, чем в 2022 году. Около 70% этих автомобилей были местного производства. “За последние годы китайские и российские автопроизводители значительно расширили свое присутствие на рынке. Особенно после того, как западные бренды свернули свою деятельность в регионе. Китайские бренды быстро завоевывают позиции в Узбекистане и Казахстане, в основном благодаря выгодному соотношению цены и качества и своей адаптивности. Российские бренды, в первую очередь Lada и ГАЗ, по-прежнему пользуются высокой узнаваемостью, особенно в сельской местности”, – говорит Аюпов.

Электромобили набирают популярность с 2023 года. Особенно успешными оказались относительно недорогие модели из Китая, что сделало электромобили привлекательными для более широкого круга покупателей. Особенно успешным стал бренд Zeekr от производителя Geely. По данным Управления статистики Казахстана, на начало 2024 года в стране насчитывалось почти 8000 электромобилей, что почти в десять раз больше, чем в предыдущем году. В рамках инициативы правительство Узбекистана продвигает электромобильность и намерено произвести до полумиллиона электромобилей и гибридных транспортных средств в период с 2024 по 2030 год. В рамках этой инициативы совместное предприятие UzAuto и BYD инвестирует 160 миллионов долларов США в строительство новых заводов. Правительство Узбекистана поддерживает инициативу в области электронной мобильности, реализуя программу расширения зарядных станций, о которой было объявлено весной 2024 года.

Бренд-ландшафт: между советским наследием и китайским влиянием

На автомобильном рынке Центральной Азии, особенно в Казахстане и Узбекистане, традиционно доминируют такие бренды, как Chevrolet, Toyota, Lada и Hyundai. Эти производители пользуются высокой лояльностью к бренду благодаря долговечности своих автомобилей, легкому доступу к запасным частям и давнему присутствию в регионе. Однако в последние годы китайские производители быстро набирают обороты и укрепляют свои позиции на рынке. “Инвестиции в размере 1,5 миллиардов долларов США в новый автомобильный завод в Фергане, Узбекистан, должны значительно увеличить долю Китая на рынке обеих стран”, – говорит Никитенко. Такие бренды, как Haval, Chery и Geely, прочно зарекомендовали себя, в частности, в Казахстане. По данным Казахстанской автомобильной ассоциации AKAB, модели китайских брендов войдут в пятерку самых продаваемых автомобилей в Казахстане в 2023 году. Эти бренды могут похвастаться не только привлекательным соотношением цены и качества, но и полным набором современных цифровых функций, таких как большие сенсорные экраны, голосовое управление и интегрированные развлекательные системы, что является несомненным преимуществом в этом ценовом классе.

Региональное производство находится на подъеме

Региональное производство автомобилей по-прежнему остается довольно скромным, но набирает обороты. У Hyundai, Chevrolet и российского производителя КАМАЗ есть сборочные заводы в Казахстане, некоторые из которых увеличивают свою добавленную стоимость на местном рынке. Объемы производства еще больше в Узбекистане, где UzAuto Motors работает как квазимонополист. Хотя UzAuto Motors и Allur Group конкурируют на своих внутренних рынках, они все еще развивают свой экспортный потенциал. “В Казахстане Allur Group выигрывает от протекционистских мер и партнерства с международными брендами”, – говорит Аюпов. “

«Локализация компонентов, модернизация производственных мощностей и доступ к международным рынкам будут определять будущую конкурентоспособность стран», – объясняет он. В Кыргызстане и Таджикистане имеются небольшие сборочные мощности, часто с участием китайских компаний. Наблюдается тенденция к большей регионализации: автомобили не только продаются на местном рынке, но и все чаще производятся там же. Эти события ясно показывают, что Центральная Азия является быстрорастущим рынком для автомобильной промышленности, который приобретает все большее значение для международных производителей и инвесторов. /// nCa, 27 мая 2025 г. (кросс–пост от Gateway to Automotive – первоначально опубликовано здесь: https://automotive.messefrankfurt.com/global/en/facts-figures/growth-market-central-asia.html )