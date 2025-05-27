Лекция в Брюсселе: Дерья Сойсал рассказывает о выдающемся туркменском поэте Махтумкули Фраги

В понедельник, 26 мая, в Посольстве Туркменистана в Бельгии состоялась специальная лекция, посвященная известному туркменскому поэту Махтумкули Фраги. Мероприятие проводилось под руководством брюссельского журналиста, эксперта по Центральной Азии Дерьи Сойсал, и в нем приняли участие студенты университета КЮЛЬ.

Дерья Сойсал открыла лекцию, подчеркнув дальновидный характер творчества Махтумкули Фраги, назвав его провидцем, намного опередившим свое время. “Он призвал туркменский народ беречь природу и защищать родину. Сегодня, перед лицом глобальных экологических вызовов, мы в полной мере осознаем универсальную значимость его послания”, – отметила она.

Затем она прочитала одно из самых известных стихотворений поэта “Depe nedir, duz nedir” (“Что такое холм, что такое равнина”), предложив студентам заглянуть в лирическую и философскую глубину поэта.

В заключение Сойсал назвала Махтумкули Фраги одним из величайших тюркских поэтов, гением, который овладел не только туркменским и персидским языками, но и азербайджанским и чагатайским. “Он умело использовал все эти языки в своей поэзии, еще больше обогатив культурное наследие, которое оставил после себя”, – добавила эксперт.

Это мероприятие послужило одновременно данью уважения непреходящему влиянию Махтумкули Фраги и напоминанием о неугасаемой силе литературы, способной отвечать на вызовы каждой эпохи. ///nCa, 27 мая 2025 г.