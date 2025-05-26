В Киеве отметили Праздник Туркменского Ковра



Праздник туркменского ковра отмечен в украинской столице проведением культурного мероприятия и художественной выставки в Библиотеке имени Махтумкули в г. Киеве.

25 мая 2025 года в Туркменистане широко и торжественно отмечается несколько праздников – День города Ашгабата, которому исполнилось 144 года, и Праздник туркменского ковра.

За неделю до праздничного дня в большом зале киевской Библиотеки имени Махтумкули открылась выставка юных художников творческого объединения “Мистецтвознавці” (Искусствоведы) Центра внешкольной работы Святошинского района г. Киева под названием «Серебряная тюбетейка» по мотивам туркменских народных сказок. Дети в возрасте от 7 до 15 лет проиллюстрировали удивительный мир туркменских сказок и их персонажей, передали красоту пейзажей гостеприимной туркменской земли.

Финал выставки прошел в рамках культурно-художественной акции в честь Праздника туркменского ковра, состоявшейся 25 мая в здании Библиотеки им. Махтумкули под названием «Культура и быт туркмен. Ковроделие». В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Туркменистана, юные художники и их родители, детские писатели, библиотекари, представители туркменского студенчества и туркменской диаспоры.

Перед участниками выступили дипломатические сотрудники Посольства Туркменистана в Украине и рассказали об истории туркменского ковроткачества, традициях празднования Дня туркменского ковра, о мастерстве женщин-ковровщиц, овладевших секретами древнего ремесла, о современных ковроткацких производствах, о популярности изысканных туркменских ковров и национального ковроделия в мире, внесенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Дипломаты отметили, что, как и уважение национальных традиций, так и поддержание дружественных связей с народами и обмен культурным опытом являются частью нашей культуры и менталитета, что особенно важно подчеркнуть в Международном году мира и доверия и в рамках празднования 30-летия Нейтралитета Туркменистана. Элементы богатого культурного наследия дружественного украинского народа, как отметили дипломаты, также являются неотъемлемой частью мирового культурного достояния и внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В ходе мероприятия был представлен аудио проект туркменской народной сказки “Два Мергена” на украинском языке, озвученной детской писательницей Галиной Джемула, способствующий популяризации туркменского фольклорного жанра.

О важности развивать культурно-гуманитарное и образовательное сотрудничество и взаимообмен путем презентации культурных достояний дружественных народов говорилось в выступлениях и.о. директора библиотеки имени Махтумкули Юлии Лопаты, руководителя ТО “Мистецтвознавці” Юлии Апанасенко и других участников.

В рамках Праздника туркменского ковра состоялась тематическая фотовыставка, представлен видео сюжет о туркменских коврах, ковроделии и праздновании дня в Национальном музее туркменского ковра, а также традиционная экскурсия в комнату-музей Махтумкули и знакомство с экспонатами декоративно-прикладного искусства Туркменистана и туркменской книжной продукцией.

В торжественной обстановке дипломатические сотрудники отметили старания юных художников и их руководителя, наградив участников выставки почетными грамоты и национальными памятными сувенирами.

Праздник туркменского ковра – день единства и дружбы, гордости за собственную культуру. ///nCa, 26 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)