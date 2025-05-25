Стратегическое партнерство АБР с Туркменистаном в энергетическом секторе

Азиатский банк развития (АБР) установил прочные партнерские отношения с Туркменистаном, уделяя особое внимание преобразовательным инициативам в энергетическом секторе, направленным на содействие устойчивому развитию, повышение энергоэффективности и ускорение перехода к низкоуглеродной экономике.

Артур Андрисяк, директор Постоянного представительства в Туркменистане, в своем выступлении на международной конференции “Белый город Ашхабад” рассказал о том, как АБР поддерживает усилия Туркменистана по модернизации своей энергетической инфраструктуры, диверсификации энергетических рынков и интеграции решений в области возобновляемых источников энергии.

Деятельность АБР в энергетическом секторе Туркменистана характеризуется долгосрочными обязательствами по снижению неэффективности и содействию переходу к низкоуглеродной энергетике. Стратегия банка предусматривает инвестиции в энергоэффективность, проекты в области возобновляемых источников энергии и пилотные инициативы по низкоуглеродной энергетике, а также реформы, направленные на укрепление институциональной базы.

Ключевым элементом этого подхода является поддержка интеграции Туркменистана в региональные энергетические рынки, содействие экспорту электроэнергии и газа и диверсификация доступа на рынки. Наращивание потенциала, институциональное укрепление и внедрение передовых технологий также занимают центральное место в усилиях АБР, обеспечивая устойчивые и масштабируемые результаты.

АБР направляет значительные ресурсы на расширение возможностей Туркменистана в области возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергетики, одновременно модернизируя национальную энергосистему. Ключевые инвестиционные инициативы включают:

• Развитие солнечной энергетики: АБР предоставляет грант на техническую помощь в размере 1 000 000 долларов США для поддержки внедрения систем солнечной энергетики в городе Аркадаг и Туркменистане. Это включает в себя пилотное внедрение солнечных фотоэлектрических панелей в городе Аркадаг, которые могли бы послужить образцом для других городских центров, таких как Ашхабад. Кроме того, АБР организовал ознакомительные поездки для должностных лиц Министерства энергетики Туркменистана и “Туркменэнерго” в такие страны, как Узбекистан, Дания и Норвегия, с целью ознакомления с лучшими мировыми практиками в области солнечной энергетики.

• Исследование ветроэнергетики: Грант технической помощи в размере 750 000 долларов США направлен на оценку потенциала ветроэнергетики Туркменистана, включая анализ площадок для ветряных электростанций и разработку проектов по повышению энергоэффективности. Эти усилия направлены на диверсификацию энергетического баланса страны.

• Модернизация энергосистемы: АБР инвестирует в модернизацию энергосистемы Туркменистана для повышения надежности и эффективности, обеспечения лучшей интеграции возобновляемых источников энергии и поддержки экспорта электроэнергии.

Программы технической помощи АБР направлены на укрепление институтов, наращивание местного потенциала и внедрение инновационных технологий. Основные направления деятельности включают в себя:

• АБР поддерживает реформы и наращивание потенциала в энергетическом секторе Туркменистана, предоставляя государственным структурам и заинтересованным сторонам навыки и знания, необходимые для управления современными энергетическими системами.

• ЕБРР финансирует подготовку исследований, стратегий и дорожных карт для руководства энергетическим переходом Туркменистана, включая оценку потенциала возобновляемых источников энергии и технико-экономические обоснования комплексных энергетических решений.

• АБР содействует внедрению передовых технологий, таких как системы хранения энергии и интеллектуальные электросетевые решения, для повышения энергоэффективности и надежности.

• В рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) АБР продвигает сотрудничество Юг-Юг, партнерства и обмен знаниями, позволяя Туркменистану учиться у других стран региона и сотрудничать с ними.

В мае 2025 года АБР и Государственный комитет по строительству города Аркадаг подписали важный Меморандум о взаимопонимании (MoU), формализующий сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и городского развития. Это соглашение знаменует собой первое сотрудничество между городом Аркадаг и многосторонним банком развития. В Меморандуме о взаимопонимании подчеркивается приверженность АБР поддержке города Аркадаг передовыми технологиями для содействия экономии воды и энергии, увеличения использования возобновляемых источников энергии и улучшения повторного использования воды. Ключевые инициативы включают:

• Солнечная энергетика в городе Аркадаг: Грант на техническую помощь в размере 1 000 000 долларов США направлен на поддержку установки солнечных фотоэлектрических панелей и систем хранения данных в городе Аркадаг, а также на разработку дорожной карты использования солнечной энергии в городах. Также предусматривается разработка технико-экономического обоснования для изучения комплексных решений в области возобновляемых источников энергии.

• Наращивание потенциала: АБР укрепляет местный опыт в области возобновляемых источников энергии посредством учебных программ для государственных служащих, заинтересованных сторон частного сектора и сообществ.

Взаимодействие в городе Аркадаг может заложить основу для будущего взаимодействия АБР в других городах, таких как Ашхабад.

Азиатский банк развития (АБР) активно поддерживает Туркменистан в сфере водоснабжения и городского развития, сосредоточив внимание на совершенствовании управления водными ресурсами в рамках водного компонента Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Основной акцент делается на рациональное использование земель и оросительной воды с приоритетом на повышение эффективности водопользования во всех секторах экономики. Кроме того, АБР способствует развитию «умных» и «зеленых» городов, направленных на оптимизацию использования энергии и водных ресурсов, а также на содействие устойчивому развитию. ///nCa, 25 мая 2025 г.