“Белый город Ашхабад” – День Первый: Международный Форум Определяет Будущее Устойчивого Развития и Инвестиций

24 мая 2025 года Ашхабад стал центром международного внимания благодаря торжественному открытию 24-й Международной выставки и конференции “Белый город Ашхабад”. Это событие, собравшее 550 делегатов из 30 стран, стало платформой для запуска насыщенной программы и укрепления международного сотрудничества.

В рамках пленарного заседания были представлены и обсуждены ключевые направления: “Белый город Ашхабад”: архитектурные традиции и инновации; развитие “умного города” (цифровая инфраструктура, умные дома, транспорт, общественные услуги); инвестиционный потенциал Ашхабада (проекты в строительстве, инфраструктуре, коммунальных услугах); безопасные и устойчивые транспортные системы (цифровое управление, снижение аварийности); экологичное городское развитие; инклюзивная городская политика; а также вклад глобальных партнеров и институтов в трансформацию Ашхабада.

Сессию модерировал Посол Джон Мак-Грегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. В своем выступлении он подчеркнул, что Ашхабад, как столица Туркменистана, является символом гармоничного развития, мира и устойчивости, что особенно актуально в рамках Международного года мира и доверия. Посол отметил, что тема выставки — “Белый город Ашхабад — город возможностей” — полностью соответствует ключевым целям и обязательствам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Проживая в Ашхабаде с 2021 года, Джон С. Мак-Грегор имеет возможность наблюдать эволюцию города. По его словам, Ашхабад — яркий пример того, как современная архитектура и инфраструктура органично сочетаются с национальным колоритом и культурными традициями.

Город представляет собой уникальное сочетание технического прогресса, чистоты, урбанистической гармонии и символов туркменской идентичности.

ОБСЕ видит в Ашхабаде площадку для сотрудничества, взаимопонимания и продвижения общих ценностей, таких как стабильность, безопасность и доверие между народами. В этом контексте “Белый город” становится не только символом национального прогресса, но и примером мирного сосуществования и устойчивого развития в регионе.

В ходе пленарной сессии международной конференции и выставки “Белый город Ашхабад” с ключевым докладом выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов. Он подробно осветил стремительное развитие строительной отрасли страны, подчеркнув возведение новых городов, поселков, отелей, жилых домов, санаториев, парков и крупных промышленных комплексов. Особое внимание было уделено городу Аркадаг — первому “умному” городу Туркменистана, который уже получил множество международных премий, и где уже начато строительство второй очереди.

Говоря о развитии промышленной инфраструктуры, вице-премьеру упомянул открытие керамического завода в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, развитие Бахарденского цементного предприятия, а также запуск нового аэропорта в Джебеле, получившего четыре международных сертификата. Были представлены и достижения в энергетике, включая стабильное электроснабжение, ввод в эксплуатацию новых воздушных линий электропередачи и строительство современной парогазовой электростанции.

Несколько впечатляющих статистических данных, подтверждающих стремительное развитие экономики города Ашхабада, привел хяким Рахым Гандымов.

Он сообщил, что в 2024 году общий объем произведенной промышленной продукции всеми хозяйствующими субъектами Ашхабада достиг 10 миллиардов 321,9 миллиона манатов.

Помимо этого, в 2024 году основные капитальные вложения в государственном секторе экономики города составили 5 миллиардов 452,8 миллиона манатов, а введенные в эксплуатацию основные средства оцениваются в 1 миллиард 874,7 миллиона манатов.

Значительные успехи достигнуты и в жилищном строительстве: при участии местных предприятий и зарубежных подрядчиков было построено и сдано 160 жилых домов общей площадью 184,26 тысячи квадратных метров. На жилищное строительство, включая средства населения, было направлено 511,3 миллиона манатов.

Гандымов пригласил международных инвесторов к участию в реализации масштабного проекта “Ашхабад Сити” — умного города общей площадью 744 гектара, который будет построен на севере столицы. Этот проект является частью Генерального плана развития Ашхабада до 2045 года, предусматривающего строительство сотен жилых домов, торгово-культурно-бытовых зданий, школ и детских садов.

С видеообращением к участникам выступила Анаклаудия Маринейру Сентено Россбах, Исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат).

Госпожа Россбах подчеркнула, что Ашхабад может служить примером для многих столиц мира, демонстрируя успехи в технологическом прогрессе, развитии устойчивой мобильности и формировании экологически чистой городской среды, полностью соответствующей Целям устойчивого развития ООН.

Ашхабад уже сегодня отражает ключевые ориентиры Глобальной повестки дня в области развития городов, включая Программу “Новая городская повестка”, принятую ООН-Хабитат. Она подчеркнула важность инклюзивного экономического роста и расширения международного сотрудничества, направленного на создание городов, комфортных и безопасных для будущих поколений.

Заместитель Генерального директора и управляющий директор Директората по техническому сотрудничеству и устойчивому промышленному развитию ЮНИДО Циюн Цзоу, который побывал в Ашхабаде в 2023 году, отметил передовую инфраструктуру и инновационные преобразования города.

ЮНИДО гордится долгосрочным партнерством с Ашхабадом, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей. Циюн Цзоу подчеркнул ведущую роль Туркменистана в развитии города, назвав ее примером для других стран.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию продолжает оказывать неизменную поддержку Туркменистану в его стремлении к процветанию и устойчивому развитию.

Председатель совета директоров группы компаний «Çalık Holding» Ахмет Чалык отметил, что Ашхабад, признанный одним из самых красивых и комфортных для жизни городов, неизменно привлекает внимание международных инвесторов и партнёров.

Компания «Çalık Holding» активно участвует в создании современного облика туркменской столицы, реализуя масштабные проекты в строительной, энергетической и других сферах.

Следующий спикер – Посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса подчеркнула приверженность ЕС созданию инклюзивной, климатически ориентированной инфраструктуры

Она отметила важность экологичного транспорта, ориентированного на людей градостроительства, а также инициатив ЕС, таких как «Глобальные ворота» и SECCA, поддерживающих устойчивое будущее Туркменистана.

Президент и Генеральный директор южнокорейской компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Ким Бо Хeн, подчеркнул, что страна уверенно лидирует в регионе по темпам и качеству градостроительства, демонстрируя успешную интеграцию инноваций, устойчивых решений и рационального использования природных ресурсов.

Руководитель Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. отметил, что компания, обладая более чем 50-летним опытом в глобальном строительстве, активно сотрудничает с Туркменистаном. Одним из значимых направлений партнёрства стало подписание контракта на строительство Туркменабатского завода минеральных удобрений, важного элемента промышленной и аграрной инфраструктуры страны.

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В первый день конференции “Белый город Ашхабад” состоялся ряд значимых двусторонних событий, направленных на укрепление международного сотрудничества и внедрение передовых технологий в развитие столицы Туркменистана.

Одним из ключевых событий стала встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырата Аннамаммедова с Президентом “Ренессанс Холдинг” Эрманом Ылыджаком. Переговоры, прошедшие на полях многопрофильной выставки, подчеркнули стратегическую важность сотрудничества в строительном секторе. Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным вопросам строительной отрасли.

“Ренессанс Холдинг” известен своим обширным опытом в реализации масштабных и сложных строительных проектов по всему миру. На фоне активной реализации Туркменистаном амбициозных программ по развитию городов и регионов, эта встреча стала очередным шагом в развитии конструктивного диалога.

На конференции было объявлено о подписании важного соглашения между хякимликом Ашхабада и китайской компанией Infore Enviro. Как сообщил исполнительный вице-президент компании Крис Фу, речь идет о поставке интеллектуального экологического оборудования на сумму около 60 миллионов долларов.

Согласно достигнутым договоренностям, Infore Enviro поставит комплексные решения для уборки дорог, вывоза мусора, аварийно-спасательных работ и высотного обслуживания городской инфраструктуры. При этом оборудование будет адаптировано к местным климатическим условиям, включая работу при температуре до +45 градусов Цельсия и в экстремальных погодных условиях.

Помимо непосредственных поставок техники, китайская компания обещает создать местный сервисный центр с круглосуточной поддержкой, провести обучение более 500 специалистов по эксплуатации оборудования и предоставлять ежеквартальные отчеты об эффективности её работы. ///nCa, 24 мая 2025 г.