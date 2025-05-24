В Тбилиси отметили праздник туркменского ковра

23 мая 2025 года в честь праздника туркменского ковра в галерее «Дом Ахундова» открылась выставка туркменских и азербайджанских ковров, организованная Посольством Туркменистана в Грузии совместно с Посольством Республики Азербайджан. В выставке приняли участие представители дипломатических миссий аккредитованных в Грузии, министерств и ведомств Грузии, члены Парламента, бывшие Послы Грузии, представители Мэрии г. Тбилиси, деятели культуры, представители СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в Грузии.

Гостям были представлены красочные ковры и ковровые изделия ручной работы, национальные украшения, различные сувениры, произведения декоративно-прикладного искусства, а также картины.

Выступая перед собравшимися, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что туркменский ковер является древним искусством туркменского народа, в котором воплотились его национальные особенности, духовные ценности, неиссякаемая любовь к своему языку, искусству, благородным традициям и обычаям. Было также сказано, что праздник туркменского ковра, традиционно отмечаемый в последнее воскресенье мая и учрежденный в знак особого признания и почитания уникального культурного достояния нации-искусства ручного ковроделия, стал поистине одним из ярких примеров сохранения исконных видов декоративно-прикладного искусства, непреходящих ценностей культурно-духовного наследия нации.

Посол подчеркнул, что туркменские ковры, ставшие гордостью туркменской души, признанные во всем мире, и туркменское национальное искусство ковроткачества, внесенное в Список нематериально культурного наследия человечества ЮНЕСКО, являются прекрасным символом вечности искусства. Он добавил, что эта выставка также посвящена Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана. Размещение ковровых орнаментов на государственных символах Туркменистана олицетворяет приверженность туркмен заветам предков, самобытным традициям, преемственность национального мировоззрения, характера и духа народа, а также его уверенность в светлом будущем.

Остальные выступающие отметили огромное значение проведения совместных мероприятий в популяризации культурного наследия, древних ценностей и национального искусства стран, а также дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Они поздравили Туркменистан с юбилейной датой- 30-летием Нейтралитета Туркменистана.

Выставка продлится до 27 мая текущего года. ///nCa, 24 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)

Несколько фотографий с мероприятия: