Помощник Генерального Секретаря ООН по Делам Молодежи провёл встречу с Академией Превентивной Дипломатии РЦПДЦА по вопросам молодёжи, мира и безопасности

Помощник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульер посетил штаб-квартиру РЦПДЦА, где провёл встречу с Заместителем Главы Регионального Центра ООН и командой Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА (АПД). В рамках визита г-ну Паульеру подробно рассказали о мандате и ключевых направлениях деятельности Регионального Центра в регионе. Особое внимание было уделено вопросам мира и безопасности, включая борьбу с терроризмом, управление трансграничными водными ресурсами, изменение климата, а также реализации повестки дня «Женщины, мир и безопасность».

В рамках дальнейшего обсуждения, помощник Генерального секретаря Паульер провёл гибридную встречу с участниками программы 2025 года и сетью выпускников Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА, посвящённую продвижению повестки дня «Молодёжь, мир и безопасность» и развитию лидерских навыков молодёжи в сфере предотвращения конфликтов. Участники из Туркменистана присутствовали на мероприятии лично, в то время как участники других стран Центральной Азии и Афганистана подключились онлайн.

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы культурной чувствительности, развития лидерских навыков и роли социальных сетей в контексте повышения осведомлённости с учётом региональных вызовов, таких как обеспечение безопасности на границах, поддержание политической стабильности и борьба с безработицей среди молодёжи. Особое внимание было уделено значимости молодёжи как равноправных партнёров в укреплении мира и безопасности, а также поощрению их активного участия в проведении общественных диалогов, противодействии дезинформации и продвижении инклюзивных политик.

«Голоса и творческий потенциал 1,9 миллиарда молодых людей во всём мире имеют решающее значение для построения устойчивого мира», – заявил помощник Генерального секретаря Паульер. «Посредством таких платформ, как, Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА, мы воспитываем следующее поколение лидеров, которые будут способствовать миру, защите прав человека и развитию в Центральной Азии и за её пределами». /// РЦПДЦА, 22 мая 2025 г.