В Ашхабаде празднуют Неделю турецкой кухни

21 мая 2025 года посол Турции Ахмет Демирок провел в Ашхабаде прием, посвященный началу Недели турецкой кухни, которая пройдет с 21 по 27 мая 2025 года.

Четвертая ежегодная неделя турецкой кухни посвящена теме “Классические блюда турецкой кухни.” Это мероприятие акцентирует внимание на устойчивых, здоровых и традиционных методам приготовления пищи в Турции.

Посол Ахмет Демирок выступил с речью перед началом трапезы:

Уважаемый председатель Совета турецкого высшего образования,

Уважаемые гости, Уважаемые коллеги,

Я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за участие в этом специальном мероприятии, которое мы организуем по случаю Недели турецкой кухни.

Сегодня среди нас есть особые гости, которые приехали из Турции. Я хотел бы поприветствовать профессора, д-ра Эрола Озвара, председателя Совета высшего образования Турции, и его делегацию, а также еще одну делегацию Министерства сельского и лесного хозяйства во главе с г-ном Мурат Бирол Кайимом.

Дорогие гости,

Как вы хорошо знаете, наша главная цель – организовать Неделю турецкой кухни, чтобы познакомить более широкую аудиторию по всему миру с богатой гастрономической культурой Турции. На этой неделе ответственные турецкие учреждения проводят специальные мероприятия как в Турции, так и за рубежом через турецкие дипломатические представительства.

Этот проект – детище Эмине Эрдоган, первой леди Турецкой Республики. Она инициировала этот проект, чтобы популяризировать богатство турецкой кухни во всем мире. С этим пониманием под ее эгидой была издана гастрономическая книга под названием “Турецкая кухня с вечными рецептами”. Эта книга обращает внимание на знаменитую турецкую кухню и ее безотходные, экологические и устойчивые характеристики.

В дополнение к ознакомлению со здоровыми методами хранения и приготовления пищи, используемыми в турецкой гастрономии, книга призвана собрать многовековые традиционные рецепты в их оригинальной форме и сделать их доступными для будущих поколений.

Турецкая кулинария, которая включает в себя широкий выбор овощей и фруктов, также предлагает множество вегетарианских и веганских блюд.

Например, превращение потенциальных пищевых отходов в уксус раскрывает гастрономическую традицию, которая сохраняет биоразнообразие и является экологически устойчивой.

Турецкая кухня также выделяется своей культурной устойчивостью.

В ней представлены ритуалы ужина и питья, сформированные вокруг чувства единства и солидарности.

Дорогие гости,

В этом году мы предложим вам изысканный выбор классических блюд турецкой кухни. В некотором смысле, вам предложат то, что вам могут предложить в Турции, когда навещаете чей-либо дом. Они не только вкусные, но и очень распространенные, легкодоступные и полезные.

Классическое меню, представленное сегодня, состоит из рецептов, символизирующих изобилие Анатолии, где давно делается упор на здоровую, устойчивую диету в средиземноморском стиле.

Свадебный суп, рагу из белой фасоли, рисовый плов, чачик, пахлава и тулумба входят в меню.

Уважаемые участники,

2025 год был объявлен Президентом Турецкой Республики «Годом семьи» в Турции, чтобы привлечь внимание к основной ячейке нашего общества, защитить эту бесценную структура от глобальных рисков и разработать социальную политику, ориентированную на семью. В связи с этим мы также представим вам видеоклип и подборку семейных фотографий.

Пользуясь этой возможностью, Я хотел бы выразить особую благодарность моей жене Арзу, нашему повару Осману бею и нашим сотрудникам за их усердную работу и преданность этому особому событию.

Я хотел бы завершить свою речь очень известной туркменской пословицей: “MİHMAN ATADAN ULUDUR “. Это означает “ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К СВОИМ ГОСТЯМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ К СВОИМ РОДИТЕЛЯМ”.

Уважаемые гости! Добро пожаловать

Приятного аппетита.

/// nCa, 22 мая 2025 г.

Вот несколько фотографий с вечера: