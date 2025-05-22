Несколько аутентичных и простых турецких рецептов

Турецкая кухня – это настоящее разнообразие блюд, от удивительно простых до абсолютно сложных и требующих особого внимания.
Вот несколько турецких рецептов, которые сравнительно легко приготовить в домашних условиях из ингредиентов, доступных в Туркменистане (и других странах Центральной Азии).
Мерчимекли Муалла (БАКЛАЖАНЫ С ЧЕЧЕВИЦЕЙ, ОБЖАРЕННЫЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ)
Ингредиенты
80 г / 1 стакан зеленой чечевицы
2 средних баклажана
2 средние луковицы, тонко нарезанные
4 измельченных зубчика чеснока
1 красный болгарский перец, разрезанный пополам и тонко нарезанный ломтиками
400 г / 14 унций (банка) нарезанных помидоров в соку
50 мл/ около 2 жидких унций/ 1/4 стакана оливкового масла и
45 мл / 3 столовые ложки оливкового масла для обжаривания баклажанов
1 чайная ложка соли
2 чайные ложки сахарного песка
1 чайная ложка сушеной мяты (spearmint)
240 мл/ 8 унций / 1 стакан воды
Подавайте блюдо с хрустящим хлебом (можно также использовать лаваш или чорек, которые продаются в Туркменистане).
Рецепт
1. Положите чечевицу в кастрюлю с кипящей водой, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на слабом огне 15 минут. Слейте воду и отложите в сторону.
2. С помощью овощечистки разрежьте баклажаны на полоски. Разрежьте баклажаны вдоль пополам, а затем нарежьте каждую половинку ломтиками средней толщины. Выложите баклажаны на широкий противень, посыпьте солью и оставьте на 15 минут. С помощью бумажного полотенца отожмите из баклажанов лишнюю воду.
3. Разогрейте оливковое масло в сковороде с толстым дном и слегка обжарьте ломтики баклажанов в течение одной-двух минут. Это поможет баклажанам размягчиться.
4. В большой миске смешайте частично сваренную чечевицу, лук, чеснок, болгарский перец, нарезанные помидоры, соль, мяту, оливковое масло и сахар, хорошо перемешайте. Приправьте черным молотым перцем, проверьте наличие приправы и при необходимости добавьте еще соли.
5. На широкую сковороду с толстым дном выложите слой ломтиков баклажанов. Равномерно распределите половину овощной смеси по баклажанам. Сверху выложите оставшиеся ломтики баклажанов и распределите оставшуюся овощную смесь. Добавьте воду, накройте и готовьте на среднем или слабом огне около 40 минут.
6. После приготовления накройте блюдо и остудите на сковороде. Подавайте с хрустящим хлебом комнатной температуры.
БУЛГУРЛУ ЛАХАНА (КАПУСТА С БУЛГУРОМ, МЯСНЫМ ФАРШЕМ И СПЕЦИЯМИ).
Ингредиенты
• ½ кочана капусты среднего размера или остатки капустных листьев от голубцов – 700 г, промыть и крупно нарезать (удалить твердые кочерыжки посередине)
• 1 луковица, мелко нарезать
• 225 г/ 8 унций / 1 стакан крупнозернистого булгура
• 225 г / 8 унций говяжьего или бараньего фарша
• 1 ст. л. пасты из красного перца (по желанию; можно добавить еще 1 ст. л. томатной пасты, если вы не используете пасту из красного перца)
• 1 ст. л. томатной пасты двойной концентрации
• Сок ½ лимона
• 10 мл / 2 ч.л. сушеной мяты
• 5 мл / 1 ч.л. молотый красный перец (или больше, если любите поострее)
• 16 жидких унций / 2 стакана горячей воды
• 30 мл / 2 ст. л. оливковое масло
• Соль и черный молотый перец по вкусу
• Для подачи – простой йогурт
Приготовление
1. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и всыпьте в него мясной фарш. Обжаривайте в течение 2-3 минут на среднем огне.
2. Добавьте в сковороду лук и крупно нарезанную капусту и тушите еще 4-5 минут (по мере приготовления капуста будет уменьшаться в объеме).
3. Добавьте булгур, томатную пасту, пасту из красного перца и воду. Хорошо перемешайте.
4. Добавьте лимонный сок, красный молотый перец и сушеную мяту, приправьте солью и молотым черным перцем.
5. Доведите до кипения, затем накройте и готовьте на слабом огне 15-20 минут или до полной готовности.
6. Подавайте горячим, посыпав сверху сушеной мятой и хлопьями красного перца, а также сбрызнув йогуртом.
Лахмаджун
Ингредиенты
Для теста
• 200 г муки для белого хлеба и еще немного для посыпки
• ½ ч.л. соли
• 7 г сухих дрожжей быстрого приготовления
• ¼ ч.л. сахарной пудры
• 40 мл подсолнечного масла (можно добавить еще для смазывания)
• 1 яйцо, сваренное на открытом огне среднего размера
• 75 мл теплой воды
Для посыпки
• ½ луковицы, мелко нарезанной
• 1 зеленый перец, мелко нарезанный
• ½ ч.л. молотой корицы с горкой
• ¼ ч.л. молотого душистого перца
• Немного ч.л. молотого тмина
• 1 ч. л. хлопьев чили по-алеппски (или ½ ч.л. обычных хлопьев чили)
• 2 ст.л. томатного пюре (или салата сальчаси) с горкой
• Небольшой пучок свежей петрушки, мелко нарезанной, можно добавить дополнительно для подачи
• 200 г говяжьего фарша 20%-ной жирности
• Сушеный сумах для посыпки
• 35 г поджаренных кедровых орешков (по желанию)
• 1 ст.л. гранатовой патоки (по желанию)
• Нарезанный огурец, красный лук и помидоры черри заправить красным винным уксусом и оливковым маслом для подачи
Рецепт
Для теста смешайте муку, соль, дрожжи и сахар в миске среднего размера. Смешайте подсолнечное масло, яйцо и воду в кувшине, затем смешайте с сухими ингредиентами, чтобы получилось липкое тесто. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и месите несколько минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Выложите в миску, слегка смазанную маслом, накройте кухонным полотенцем и оставьте подниматься на 1 час.
1. Тем временем положите лук, зеленый перец, молотые специи, чили, томатное пюре и петрушку измельчите при помощи кухонного комбайна. Добавьте мясо, посолите и тщательно перемешайте (не взбивайте).
2. Разогрейте духовку до 200°C /газовую – до 180°C. Как только тесто поднимется, обмять его, месить еще около минуты, затем разделить пополам. Раскатайте каждый кусочек до толщины 4 мм, посыпанной мукой. После того, как тесто будет раскатано, снова оставьте подниматься на 15 минут.
3. Когда начинка будет готова, распределите ее по форме теста. Переложите на противни и выпекайте в течение 10-15 минут, пока основа не начнет пузыриться, а начинка не приготовится. Достаньте из духовки, посыпьте сумахом и кедровыми орешками, затем, если используете, полейте гранатовой патокой. Подавайте горячим, посыпав огурцами, красным луком, помидорами и петрушкой. /// nCa, 22 мая 2025 (рецепты от Амаль Нусрат в Quora – (https://www.quora.com/What-are-some-of-the-easiest-Turkish-foods-to-cook )