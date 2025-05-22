Несколько аутентичных и простых турецких рецептов

Турецкая кухня – это настоящее разнообразие блюд, от удивительно простых до абсолютно сложных и требующих особого внимания.

Вот несколько турецких рецептов, которые сравнительно легко приготовить в домашних условиях из ингредиентов, доступных в Туркменистане (и других странах Центральной Азии).

Мерчимекли Муалла (БАКЛАЖАНЫ С ЧЕЧЕВИЦЕЙ, ОБЖАРЕННЫЕ НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ)

Ингредиенты

80 г / 1 стакан зеленой чечевицы

2 средних баклажана

2 средние луковицы, тонко нарезанные

4 измельченных зубчика чеснока

1 красный болгарский перец, разрезанный пополам и тонко нарезанный ломтиками

400 г / 14 унций (банка) нарезанных помидоров в соку

50 мл/ около 2 жидких унций/ 1/4 стакана оливкового масла и

45 мл / 3 столовые ложки оливкового масла для обжаривания баклажанов

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки сахарного песка

1 чайная ложка сушеной мяты (spearmint)

240 мл/ 8 унций / 1 стакан воды

Подавайте блюдо с хрустящим хлебом (можно также использовать лаваш или чорек, которые продаются в Туркменистане).

Рецепт

1. Положите чечевицу в кастрюлю с кипящей водой, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на слабом огне 15 минут. Слейте воду и отложите в сторону.

2. С помощью овощечистки разрежьте баклажаны на полоски. Разрежьте баклажаны вдоль пополам, а затем нарежьте каждую половинку ломтиками средней толщины. Выложите баклажаны на широкий противень, посыпьте солью и оставьте на 15 минут. С помощью бумажного полотенца отожмите из баклажанов лишнюю воду.

3. Разогрейте оливковое масло в сковороде с толстым дном и слегка обжарьте ломтики баклажанов в течение одной-двух минут. Это поможет баклажанам размягчиться.

4. В большой миске смешайте частично сваренную чечевицу, лук, чеснок, болгарский перец, нарезанные помидоры, соль, мяту, оливковое масло и сахар, хорошо перемешайте. Приправьте черным молотым перцем, проверьте наличие приправы и при необходимости добавьте еще соли.

5. На широкую сковороду с толстым дном выложите слой ломтиков баклажанов. Равномерно распределите половину овощной смеси по баклажанам. Сверху выложите оставшиеся ломтики баклажанов и распределите оставшуюся овощную смесь. Добавьте воду, накройте и готовьте на среднем или слабом огне около 40 минут.

6. После приготовления накройте блюдо и остудите на сковороде. Подавайте с хрустящим хлебом комнатной температуры.

БУЛГУРЛУ ЛАХАНА (КАПУСТА С БУЛГУРОМ, МЯСНЫМ ФАРШЕМ И СПЕЦИЯМИ).

Ингредиенты

• ½ кочана капусты среднего размера или остатки капустных листьев от голубцов – 700 г, промыть и крупно нарезать (удалить твердые кочерыжки посередине)

• 1 луковица, мелко нарезать

• 225 г/ 8 унций / 1 стакан крупнозернистого булгура

• 225 г / 8 унций говяжьего или бараньего фарша

• 1 ст. л. пасты из красного перца (по желанию; можно добавить еще 1 ст. л. томатной пасты, если вы не используете пасту из красного перца)

• 1 ст. л. томатной пасты двойной концентрации

• Сок ½ лимона

• 10 мл / 2 ч.л. сушеной мяты

• 5 мл / 1 ч.л. молотый красный перец (или больше, если любите поострее)

• 16 жидких унций / 2 стакана горячей воды

• 30 мл / 2 ст. л. оливковое масло

• Соль и черный молотый перец по вкусу

• Для подачи – простой йогурт

Приготовление

1. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и всыпьте в него мясной фарш. Обжаривайте в течение 2-3 минут на среднем огне.

2. Добавьте в сковороду лук и крупно нарезанную капусту и тушите еще 4-5 минут (по мере приготовления капуста будет уменьшаться в объеме).

3. Добавьте булгур, томатную пасту, пасту из красного перца и воду. Хорошо перемешайте.

4. Добавьте лимонный сок, красный молотый перец и сушеную мяту, приправьте солью и молотым черным перцем.

5. Доведите до кипения, затем накройте и готовьте на слабом огне 15-20 минут или до полной готовности.

6. Подавайте горячим, посыпав сверху сушеной мятой и хлопьями красного перца, а также сбрызнув йогуртом.

Лахмаджун

Ингредиенты

Для теста

• 200 г муки для белого хлеба и еще немного для посыпки

• ½ ч.л. соли

• 7 г сухих дрожжей быстрого приготовления

• ¼ ч.л. сахарной пудры

• 40 мл подсолнечного масла (можно добавить еще для смазывания)

• 1 яйцо, сваренное на открытом огне среднего размера

• 75 мл теплой воды

Для посыпки

• ½ луковицы, мелко нарезанной

• 1 зеленый перец, мелко нарезанный

• ½ ч.л. молотой корицы с горкой

• ¼ ч.л. молотого душистого перца

• Немного ч.л. молотого тмина

• 1 ч. л. хлопьев чили по-алеппски (или ½ ч.л. обычных хлопьев чили)

• 2 ст.л. томатного пюре (или салата сальчаси) с горкой

• Небольшой пучок свежей петрушки, мелко нарезанной, можно добавить дополнительно для подачи

• 200 г говяжьего фарша 20%-ной жирности

• Сушеный сумах для посыпки

• 35 г поджаренных кедровых орешков (по желанию)

• 1 ст.л. гранатовой патоки (по желанию)

• Нарезанный огурец, красный лук и помидоры черри заправить красным винным уксусом и оливковым маслом для подачи

Рецепт

Для теста смешайте муку, соль, дрожжи и сахар в миске среднего размера. Смешайте подсолнечное масло, яйцо и воду в кувшине, затем смешайте с сухими ингредиентами, чтобы получилось липкое тесто. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и месите несколько минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Выложите в миску, слегка смазанную маслом, накройте кухонным полотенцем и оставьте подниматься на 1 час.

1. Тем временем положите лук, зеленый перец, молотые специи, чили, томатное пюре и петрушку измельчите при помощи кухонного комбайна. Добавьте мясо, посолите и тщательно перемешайте (не взбивайте).

2. Разогрейте духовку до 200°C /газовую – до 180°C. Как только тесто поднимется, обмять его, месить еще около минуты, затем разделить пополам. Раскатайте каждый кусочек до толщины 4 мм, посыпанной мукой. После того, как тесто будет раскатано, снова оставьте подниматься на 15 минут.

3. Когда начинка будет готова, распределите ее по форме теста. Переложите на противни и выпекайте в течение 10-15 минут, пока основа не начнет пузыриться, а начинка не приготовится. Достаньте из духовки, посыпьте сумахом и кедровыми орешками, затем, если используете, полейте гранатовой патокой. Подавайте горячим, посыпав огурцами, красным луком, помидорами и петрушкой. /// nCa, 22 мая 2025 (рецепты от Амаль Нусрат в Quora – (https://www.quora.com/What-are-some-of-the-easiest-Turkish-foods-to-cook )