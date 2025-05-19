Белагро 2025 в Минске: Все лучшее для агропромышленного комплекса в одном месте!

С 3 по 7 июня 2025 года в Минске состоится Белорусская агропромышленная неделя. Флагманское событие агросектора страны станет местом проведения отраслевых международных выставок: “БЕЛАГРО-2025”, «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» и «Пищевая индустрия».

Выставка «Белагро» проводится с 1990 года и является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса. Здесь Беларусь и государства-участники имеют шанс продемонстрировать:

Современные технологии в сельскохозяйственном производстве

Новейшую сельскохозяйственную технику,

Достижения в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве

Успехи перерабатывающей и пищевой промышленности.

Кто примет участие в Белагро 2025 и что покажут?

В 2025 году участие в выставке планируют более 500 компаний из 14 стран, в том числе и из Центральной Азии: Беларуси, России, Германии, Италии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Палестины, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

На общей площади экспо в 38860 кв. метров, свои павильоны представят предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства промышленности, Национальной академии наук Беларуси, Концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза, всех областей Республики Беларусь.

Особое внимание в этом году уделяется презентации сельскохозяйственного потенциала стран Шанхайской организации сотрудничества, которые выступят под единой эмблемой «АгроШОС».

Сельскохозяйственную технику продемонстрируют: ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ-управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Гомсельмаш, ОАО «Амкодор», Республиканское объединение «Белагросервис», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Минский моторный завод», а также другие известные производители и поставщики сельскохозяйственной техники.

Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства. Это широкий спектр технологий – от клеточного оборудования и инкубаторов до

автоматизированной системы управления стадом, а также молокоохладительные установки, как стационарные, так и передвижные для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.

Растениеводческая отрасль покажет технику для внесения удобрений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей.

В выставочном павильоне будет также представлено современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Более 150 крупнейших белорусских производителей представят широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое.

Отдельные экспозиции на открытой площадке будут посвящены производителям овощной продукции.

Почему агропромышленникам важно принять участие Белагро 2025?

Каждого, кто связан с сельским хозяйством, интересует, какие новинки появляются на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители. Какие технологии уже внедрены сегодня, а какие определят развитие отрасли завтра? Что пока остается концепцией, но вскоре станет реальностью в сельскохозяйственной технике? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке «Белагро».

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров, семинаров, В2В встреч, практических демонстраций, презентаций, мастер-классов и конкурсов.

На конференциях и семинарах белорусские производители и эксперты за тронут такие вопросы, как:

Обеспечение конкурентоспособности сельхозпродукции

Использование земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности

перспективы сотрудничества Беларуси со зарубежными странами в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства

И конечно, Белагро – это отличная возможность для предпринимателей наладить контакты для выхода на белорусский рынок.

Не только посмотреть….

В рамках выставки будет работать «Торговый городок», который будет представлять собой своеобразную выставку достижений пищевой промышленности и ярмарку-продажу продуктов питания.

Гости торгового городка смогут погрузиться в рай вкусов в прямом смысле слова и приобрести лучшие продукты, выпускаемые белорусскими предприятиями пищевой промышленности.

Красочное оформление экспозиций, презентации и дегустации продукции, «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов сделают выставку ярким, запоминающимся праздником для всех посетителей.

Где состоится Белагро?

Международная специализированная выставка «Белагро-2025» пройдет с 3 по 7 июня в Минском международном выставочном центре по адресу: г. Минск, ул. П. Медёлки, 24.

Подробнее о выставке и программе: https://belagro.minskexpo.com/

По вопросам участия в выставке можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо»:

тел/факс +375 17 351 98 87,

эл. почта: belagro@telecom.by

zvezdina@minskexpo.com

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Агентство nCa недавно приняло участие в пресс-туре для журналистов стран СНГ и ЕАЭС в Республику Беларусь. В ходе пресс-тура мы посетили два предприятия пищевой промышленности, на примере которых нам были продемонстрированы достижения агропромышленного комплекса страны:

Пресс-тур в Республику Беларусь #6 – Вкус Кобрина: путешествие по ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» и ОАО «Кобринский мясокомбинат»

///nCa, 19 мая 2025 г.