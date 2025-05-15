Президент Туркменистана провел встречи с главами компаний Petronas и ADNOC

14 мая 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов провел отдельные встречи с руководителями делегаций малазийской компании Petronas и компании ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов.
Petronas (Малайзия)
14 мая 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Тан Шри Тенгку Мухаммадом Тауфиком, главой малазийской компании Petronas.
Основное внимание на встрече было уделено укреплению двусторонних связей. Petronas выразил благодарность за благоприятный инвестиционный климат в Туркменистане. Основанное на взаимном уважении сотрудничество между двумя государствами распространяется на экономику, торговлю, энергетический сектор и образование.
Petronas работает в углеводородном секторе Туркменистана почти 30 лет, внося вклад в добычу и подготовку специалистов. Стороны особо отметили топливно-энергетический комплекс в качестве приоритетного направления для дальнейшего взаимодействия, подчеркнув готовность Туркменистана рассматривать новые инициативы по углублению партнерских связей.
На встрече была особо отмечена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодных связей.
ADNOC (ОАЭ)
14 мая 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов принял делегацию ОАЭ, в состав которой вошли Султан Ахмед Аль-Джабер (Министр промышленности и генеральный директор ADNOC), Сухейль Аль-Мазруи (Министр энергетики) и Ахмед Аль-Саег (Государственный министр).
ОАЭ выразили свою приверженность углублению связей с Туркменистаном, передав приветствия от руководства ОАЭ.
В ходе диалога были отмечены стратегический и дружественный характер отношений, базирующихся на взаимном уважении, а также успехи в развитии торговли, экономики и культурного обмена.
Топливно-энергетический сектор стал центральным пунктом обсуждения, при этом Туркменистан выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с ADNOC и другими компаниями из ОАЭ.
В ходе встречи были упомянуты недавние проекты в Туркменистане, финансируемые ОАЭ, и обе страны подтвердили свою нацеленность на углубление конструктивных двусторонних отношений. /// nCa, 15 мая 2025 г.