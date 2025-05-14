Иран и Туркменистан ставят целью увеличение двустороннего товарооборота на 30%       

Иран и Туркменистан планируют увеличить двустороннюю торговлю на 30% после первой в истории выставки экспортных возможностей Туркменистана в Иране, которая прошла в городе Горган с 4 по 6 мая 2025 года. В этом знаковом мероприятии приняли участие 53 частные компании и 12 государственных учреждений из Туркменистана. Отчет об этом был опубликован Tehran Times 13 мая 2025 года.

Основные тезисы:

– В прошлом году товарооборот между странами достиг почти 600 миллионов долларов США.

– Выставка была полностью профинансирована частным сектором при поддержке правительства.

– Были достигнуты предварительные договоренности в области нефтехимии, нефтепродуктов, строительных материалов, пищевой промышленности, текстиля и логистики.

– Провинция Голестан была выбрана в качестве принимающей стороны благодаря стратегическим этническим, культурным и географическим связям, включая проживание более одного миллиона этнических туркмен в Голестане и Северном Хорасане.

Обе страны работают над устранением структурных барьеров в банковской сфере, транспорте, логистике и выдаче виз. Для активизации экспорта и товарообмена между странами создан специальный экономический консорциум.

Среди недавних дипломатических мероприятий:

– Встреча вице-президента Ирана с Президентом Туркменистана в апреле 2025 года.

– Визит министра транспорта Ирана в Туркменистан в марте 2025 года.

– Запланированное на середину мая в Тегеране заседание совместной экономической комиссии.

Страны планируют разработать дорожные карты сотрудничества в области транспорта, технического и инженерного взаимодействия, а также партнерства в энергетическом секторе. Дополнительные планы включают снижение дорожных сборов, оптимизацию транспортного потока, создание смешанной транспортной инфраструктуры и увеличение количества пассажирских рейсов между городами. /// nCa, 14 мая 2025 г.