Международная конференция по случаю 4-летия со дня основания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова подчеркнула важность усилий по поддержке детства и материнства

В субботу, 29 марта, в городе Аркадаг состоялась международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей», посвященная 4-летию со дня создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова. Председателем форума выступила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

Открывая форум, Атабаева отметила, что за прошедшее со дня создания Фонда время было осуществлено много важных и полезных проектов. Был накоплен практический опыт, появились новые инициативы и направления работы. В настоящее время Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова активно участвует в международном гуманитарном сотрудничестве Туркменистана, в том числе в реализации широкомасштабных и долгосрочных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, среди которых особое место занимает достижение ЦУР.

«В связи с этим мы рассматриваем укрепление отношений Фонда с партнёрами из других стран и международных организаций гуманитарной направленности как одну из целей нашей конференции», – продолжила О.Атабаева.

Более двадцати спикеров выступили на пленарном заседании конференции и его сессиях – это руководители и представители государственных структур и общественных организаций Узбекистана, Турции, Иран, России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Грузии, Армении, Пакистан, Австрии, а также международных организаций, компаний и благотворительных фондов.

В выступлениях подчеркивалась важность инвестирования в безопасную и благоприятную среду для гармоничного развития детства и материнства. При этом свой вклад в создание такой среды должны вносить не только семьи, но и государство, и благотворительные организации.

Миссия Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова – это практическое воплощение высоких качеств человеколюбия, присущих туркменскому народу – окружить широкой заботой каждого ребенка, или говоря на языке современной международной повестки – не оставить никого позади. Подтверждением тому служит то, что Фонд активно налаживает партнерские связи с зарубежными организациями, стремится откликнуться гуманитарной помощью на вызовы, с которым сталкиваются порой дети в других государствах.

Конференция в Аркадаге собрала не просто заинтересованных партнеров, а скорее единомышленников, которые разделяют благородные задачи Благотворительного Фонда им.Гурбангулы Бердымухамедова, поддерживают гуманные устремления и инициативы туркменского государства.

Программа форума и спикеры

С ключевым докладом на пленарной сессии выступила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

Спикеры пленарной сессии:

Чинар Рустамова, ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО

Саида Мирзиёева, советник Президента Узбекистана

Сессия «Создать лучший мир для детей»

Инна Святенко, заместитель Председателя Совета Федерации РФ.

Махинур Оздемир Гёкташ, министр семьи и социальных служб Турецкой Республики

Фарзане Садег Малваджерд, министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран

Джалпа Ратна, Представитель Фонда международной помощи детям ООН (UNICEF)

Ноор Фархат Асиф, президент Института изучения мира и дипломатии Исламской Республики Пакистан, главный редактор журнала «Peace and Diplomacy», исполнительный директор журнала «The Diplomatic Insight»

Сессия «Инклюзивное образование для детей»

Михаил Саржвеладзе, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии

Айда Исатбек кызы, заместитель председателя Комитета по общественной политике Высшего совета Кыргызской Республики

Шен Беили, заместитель председателя Фонда имени Сун Цинлин (Китай)

Сессия «Здоровые дети – будущее страны»

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения Республики Казахстан

Вардануш Григорян, генеральный секретарь Министерства здравоохранения Республики Армения

Ральф Лугбауэр, генеральный директор компании Askin&Co Med-Lab (Австрия)

Ядав Гаурав, директор компании GD Global Health (Индия)

Сессия «Семья в жизни ребёнка»

Людмила Кондрашова, Председатель Совета Союза Республиканского общественного объединения “Белорусский детский фонд”

Поль Пикар, высокий представитель для территории Европы – Latter Day Saints Charities (Чудо последнего дня).

Сессия «Изменение климата и дети»

Актопрак Серхан, региональный координатор по Центральной Азии Международной организации по миграции (МОМ)

Чаманоро Одинаева, заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

Шарль Бар, французский предприниматель, основатель компании Hainu

Сессия «Ресурсы для развития ребенка»

Раимкулова Актоты, президент Фонда тюркской культуры и наследия

Жак Барберис, заместитель главы Регионального представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии,

Милош Стоянович, координатора программы в области здравоохранения Регионального отделения Управления ООН по наркотикам и преступности для стран Центральной Азии, Ирана, Пакистана и Афганистана

Подписанные документы

По итогам Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» были подписаны двусторонние документы:

Меморандум о взаимопонимании между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ);

Рабочий план на 2025 год между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 гг.;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Детским Фондом Организации Объединённых Наций о сотрудничестве в реализации Совместной программы «Зелёная школа»;

Совместная программа Министерства образования Туркменистана и ЮНИСЕФ «Зелёная школа»;

Рабочий план на 2025 год между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 гг.;

Меморандум о взаимопонимании между Федерацией тенниса Туркменистана и Детским фондом Организации Объединённых Наций.

Также принят итоговый документ конференции, подчеркивающий необходимость консолидации международных усилий для обеспечения благополучия и защиты прав детей. Конференция, проходившая в рамках Международного года мира и доверия, провозглашенного ООН, подтвердила приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Участники признали важность дальнейшего развития международного сотрудничества в области охраны здоровья и расширения возможностей детей, отметив необходимость обеспечения их потребностей в образовании, здравоохранении и социальной поддержке. Особое внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия между государственными органами и международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ и ЮНЕСКО, для комплексного развития детей и реализации их потенциала.

В итоговом документе подчеркивается значимость расширения международного сотрудничества в сфере образования и инклюзивного развития, а также необходимость совместных усилий по снижению негативного влияния изменения климата на жизнь детей. Участники конференции признали, что глобальное потепление и экологические катастрофы представляют серьезную угрозу для будущих поколений, и призвали уделять особое внимание экологическому воспитанию и поддержке детей в условиях климатических изменений.

Выступление вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой

(на основе репортажа Государственного информационного агентства TDH)

Обращаясь к участникам, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда тепло поздравила всех с началом работы Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» и выразила особую благодарность зарубежным коллегам – руководителям и представителям государственных и общественных структур, главам и сотрудникам дипмиссий и международных организаций в Туркменистане за принятие приглашения к участию в конференции и подчеркнула, что столь представительный состав участников свидетельствует о большом взаимном интересе к сотрудничеству, понимании его перспектив и готовности к выполнению совместных задач в интересах детей.

О.Атабаева заострила внимание на том, что форум проводится в день празднования четырёхлетия образования Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и, пользуясь случаем, поздравила всех с этим важным событием, пожелав сотрудникам Фонда успехов в благородной деятельности.

Как отмечалось, создание Фонда было глубоким логическим и дальновидным шагом, и время подтвердило актуальность этой идеи, её важность. Работа благотворительной организации основана на многовековой философии туркменского народа, богатой духовной культуре, традициях и обычаях. В то же время общечеловеческие ценности, принципы мира, добра, справедливости и гуманизма являются нашими ориентирами и приоритетами, сказала вице-президент Фонда.

Как отмечалось, за прошедшее со дня создания Фонда время было осуществлено много важных и полезных проектов. Был накоплен практический опыт, появились новые инициативы и направления работы. В настоящее время Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова активно участвует в международном гуманитарном сотрудничестве Туркменистана, в том числе в реализации широкомасштабных и долгосрочных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, среди которых особое место занимает достижение Целей устойчивого развития, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года.

«В связи с этим мы рассматриваем укрепление отношений Фонда с партнёрами из других стран и международных организаций гуманитарной направленности как одну из целей нашей конференции», – продолжила О.Атабаева. Обращаясь ко всем участникам конференции, вице-президент Фонда подчеркнула: «Мы будем участвовать в совместных проектах и конструктивных инициативах, способствовать созданию благоприятных условий для работы в Туркменистане и за его пределами. Вы наши единомышленники и можете рассчитывать на поддержку Фонда!».

Как отмечалось, основная цель Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» заключается в рассмотрении вопросов, связанных с комплексным подходом к решению задач, касающихся охраны здоровья ребёнка, детского образования, воспитания ребёнка в семье и обществе, а также более широкого раскрытия физических и умственных возможностей детей.

В настоящее время мы все работаем над практической реализацией положений Конвенции ООН о правах ребёнка и других основополагающих многосторонних документов Сообщества Наций, направленных на обеспечение благополучной жизни детей. В связи с этим мы выступаем за активизацию продвижения детской тематики как самостоятельного раздела глобальной повестки дня Организации Объединённых Наций, за расширение масштабов планов и проектов по развитию детей.

Уверены, что в настоящее время, наряду с дипломатическими средствами и методами обеспечения прав детей, особое внимание следует уделять использованию возможностей общественных структур. Здесь стратегическое партнёрство с ЮНИСЕФ, Программой развития ООН, Фондом народонаселения, ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями должно укрепляться. Подчеркнув, что это наша важнейшая точка зрения, О.Атабаева выразила твёрдую уверенность, что в ходе конференции состоится широкий обмен мнениями по детской тематике, будут выдвинуты новые инициативы и предложения, направленные на дальнейшее укрепление международного сотрудничества в интересах детей.

В завершение своего выступления вице-президент Благотворительного фонда ещё раз поздравила всех с началом работы конференции и пожелала успехов в совместной деятельности.

О.Атабаева выразила благодарность участникам международной конференции и сообщила, что дальнейшая работа будет вестись на английском языке – одном из официальных языков ООН.

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда О.Атабаева сообщила, что в соответствии с признанным Организацией Объединённых Наций правовым статусом постоянного нейтралитета в государственной политике Туркменистана активно реализуются принципы гуманизма, отметив, что важную роль играют вопросы развития детей.

Как подчёркивалось, детская проблематика широко отражена в национальных программах социально-экономического развития страны, концептуальных внешнеполитических документах государства, программных выступлениях Президента Туркменистана, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Это закономерная ситуация.

О.Атабаева отметила, что Туркменистан последовательно выступает на форумах высокого уровня по всему миру с инициативами и предложениями, направленными на придание межгосударственным отношениям гуманитарного характера. Такой подход, основанный на заботе о человечестве, солидарности и взаимной поддержке, должен стать важным критерием и основой в международной гуманитарной работе, и Туркменистан в этом полностью убеждён.

В данной связи подчёркивалось, что прежде всего это касается деятельности международных, общественных и благотворительных организаций, цели и задачи которых должны быть направлены на решение проблем и потребностей людей, заботу о них.

Что мы сделали для людей, как мы им помогли, кому нужна помощь и опека? Считаю, что эти вопросы всегда должны стоять перед государством и обществом. Ответ на них должен определять характер всей гуманитарной работы, продолжила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда О.Атабаева, подчеркнув, что инициатива Туркменистана объявить 2025 год «Международным годом мира и доверия» является одной из важнейших причин, способствующих приданию гуманистического характера мировой политике.

Не будет преувеличением сказать, что год мира и доверия является важной гуманистической инициативой нашей страны в мировом масштабе. Выдвигая данное предложение, Туркменистан выразил намерение приложить большие усилия для объединения мирового сообщества вокруг гуманистических ценностей, достижения понимания важности международного сотрудничества в утверждении высоких гуманистических инициатив в современном мире.

В данной связи отмечалось, что нынешняя конференция является важным шагом в этом направлении и служит высокой миссии поддержки детства в прямом и самом широком смысле этого слова, а государственная забота о подрастающем поколении выступает одним из приоритетов Туркменистана.

Девиз «Здоровые дети – здоровая страна» является путеводной звездой национального развития Туркменистана. Это означает, что материальные и духовно-интеллектуальные ресурсы государства полностью направляются на поддержку физического и духовного развития подрастающего поколения, создание условий для проявления творческих талантов, и так будет продолжаться в будущем. О.Атабаева подчеркнула, что им суждено обеспечить мирное, стабильное, гуманное и благополучное будущее для детей в политическом, экономическом, социальном и экологическом плане. Такая позиция обусловлена конкретной работой Туркменистана с международными институтами, специализированными агентствами и благотворительными организациями.

Как отметила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда, Туркменистан присоединился к Конвенции о правах ребёнка в 1993 году. Это первый международный документ, участницей которого является наша страна среди конвенций ООН по правам человека.

При этом подчёркивалось, что подписано 26 документов и ведётся работа по взаимодействию с действующими в нашей стране структурами ООН по вопросам охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья женщин, педиатрии и образования, оказания социальных услуг детям. Ежегодно агентства ООН осуществляют в Туркменистане проекты совместно с различными министерствами и отраслевыми государственными учреждениями. В частности, в 2025 году четырнадцать учреждений и организаций нашей страны совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализуют 13 годовых планов работы.

В настоящее время основной программной работой в этом направлении является Государственная программа Туркменистана на 2021–2025 годы, утверждённая Исполнительным советом ЮНИСЕФ. Она включает четыре направления: управление на благо детей; здоровье, питание и раннее развитие ребёнка; социальное обеспечение; защита детей. Данная программа направлена на достижение результатов в качественном инклюзивном образовании.

При поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнёров Правительство Туркменистана утвердило Национальную стратегию по репродуктивному здоровью, здоровью матерей, новорождённых, детей раннего возраста и подростков на 2020–2025 годы. О.Атабаева сообщила, что данная Стратегия обеспечивает достижение Целей устойчивого развития и отметила, что, продолжая системную работу с ЮНИСЕФ, в настоящее время осуществляется деятельность по разработке Национальной стратегии по раннему развитию ребёнка на 2026–2030 годы, а также совместно с Программой развития ООН реализуется проект «Обеспечение основными лекарственными средствами для профилактики и лечения инфекционных заболеваний и охраны здоровья матерей и детей в Туркменистане».

Основная цель данного проекта – внести вклад в охрану здоровья матерей путём обеспечения лекарственными средствами пациенток с редкими и очень редкими заболеваниями во время беременности, родов и в послеродовой период, а также путём решения других важных вопросов.

Таким образом, наш национальный девиз «Здоровая мать – здоровый ребёнок» обогащается смыслом и содержанием на практике. Её реализация направлена на укрепление здоровья матерей и создание всех условий для их физического, социального, финансового и психологического благополучия и развития.

Оценивая уровень и качество сотрудничества Туркменистана со специализированными структурами Организации Объединённых Наций, можно сказать, что это взаимодействие носит последовательный, целенаправленный характер и даёт хорошие результаты.

В данной связи подчёркивалось, что Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова играет важную роль в международных отношениях. Деятельность Фонда отличается высоким профессионализмом, добротой, искренним стремлением к достижению поставленных целей, высокими гуманистическими качествами и состраданием по отношению к детям. За последние годы за счёт средств Фонда в международных медицинских центрах и других учреждениях здравоохранения Туркменистана детям было проведено свыше 500 операций.

Отмечалось также, что многие важные проекты были реализованы совместно с ЮНИСЕФ. Целью данных проектов было создание благоприятных условий для детей в системах образования и здравоохранения. К ним относятся проекты «Школы, доброжелательные к детям» и «Больницы, доброжелательные к детям». Успешная реализация данных проектов послужила основой для широкого внедрения международного опыта в учреждениях образования и здравоохранения Туркменистана. Это очень важная задача. Это в соответствии с современными стандартами и мировыми тенденциями создаёт и поощряет особые доверительные отношения между медицинским, педагогическим персоналом, детьми и их родителями. Фонд также будет активно способствовать утверждению и расширению этих направлений работы.

Когда речь идёт о формировании гармонично развивающейся личности, мы связываем это понятие с воспитанием наших будущих детей в духе патриотизма, высокой гражданской ответственности, любви к своей семье, традициям и обычаям своего народа. В данной связи такое образование должно сочетаться со всем ценным новым и лучшим международным опытом, отметила О.Атабаева, подчеркнув, что это поможет молодым гражданам в их дальнейшем жизненном пути и профессиональной карьере.

В данном контексте отмечалась целесообразность привлечения внимания международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций, к вопросу рассмотрения возможности разработки и реализации проектов по созданию Центров, которые бы проводили специализированное обучение детей и родителей в целях гражданского образования молодёжи нашей страны. Подчёркивалось, что одним из основных направлений деятельности Центров должно стать воспитание у детей чувства ответственности за положение дел в семье, обществе, стране и, шире, за судьбы мира. Речь идёт о планомерном и систематическом экологическом образовании, целью которого является формирование экологически грамотной личности.

Как отметила О.Атабаева, мы часто говорим о том, чтобы оставить будущим поколениям процветающий мир и чистую природу. Однако мы не должны забывать, что это поколение должно продолжить начатое дело и экологическую работу. Это возможно только путём воспитания ответственных и целеустремлённых поколений, которые понимают важность и огромную ценность защиты окружающей среды. Наши дети должны быть готовы решать проблемы окружающей среды и климата.

Особую важность обретает продолжение совместной работы по борьбе с опустыниванием и деградацией земель, высыханием Аральского моря, таянием ледников, сокращением объёма воды Каспийского моря и многими другими актуальным вызовами для географических регионов Туркменистана.

В данной связи были привлечены специализированные международные организации к работе по созданию специальной программы по экологическому образованию детей. При поддержке правительств, финансовых учреждений, инвестиционных фондов и научных учреждений по всему миру можно развивать образование, наставничество и повышать осведомлённость в вопросах охраны окружающей среды. Наш Фонд может координировать эту работу в Туркменистане. Поэтому предлагаю совместно изучить и проанализировать вышеуказанное предложение, продолжила О.Атабаева.

Далее вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова отметила, что участников конференции, среди которых граждане Туркменистана, почётные иностранные представители и гости, объединяет одна цель – счастье и мирная жизнь детей, и подчеркнула, что идея о необходимости полноценного и всестороннего обеспечения прав детей очень правильная, и в этом направлении ведётся большая работа.

Право на здоровое и счастливое детство, на здоровье и развитие, на чистый мир, чистый воздух и воду, качественное питание – всё это неотъемлемая часть прав ребёнка.

Это возможно, если будет соблюдено одно из основных прав – право на жизнь наших детей, что означает достижение мира, согласия и доверия, стабильности и безопасности в глобальном масштабе. На реализацию этих задач направлены все действия и цели нейтрального Туркменистана, а также его шаги и инициативы на международном уровне. Обеспечить мирное будущее нашим детям – самая достойная, благородная и гуманная задача, и давайте вместе выполним эту высокую миссию, сказала в заключение вице-президент Фонда по лечебной деятельности Огулджахан Атабаева и пожелала плодотворной работы конференции.

Другие мероприятия

Торжественные мероприятия, посвящённые Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», стартовали в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг.

Здесь состоялась церемония награждения победителей конкурса «Международный год мира и доверия: кругозор, мировоззрение детей», проведённого под эгидой Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, в номинациях песенно-музыкальное и танцевальное искусство, национальные игры, рисование и декоративно-прикладное искусство.

Затем участники международной конференции посетили Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова представляет собой комплекс, объединяющий административное здание, два детских сада на 150 и 100 мест, а также лечебно-восстановительное отделение. Его общая площадь составляет 16,3 гектара. ///nCa, 31 марта 2025 г.