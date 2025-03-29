Туркменистан и Россия обсуждают вопросы межгосударственного гуманитарного сотрудничества

28 марта состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инной Святенко. Гостья прибыла в Туркменистан для участия в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межгосударственного гуманитарного сотрудничества, уделив особое внимание деятельности Благотворительного фонда и его роли в укреплении традиционных уз дружбы между Туркменистаном и Россией.

Огулджахан Атабаева подчеркнула значение сотрудничества двух стран в сферах науки, образования и здравоохранения, передав слова благодарности руководству России от имени Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова.

Инна Святенко, в свою очередь, выразила признательность за возможность посетить Туркменистан и констатировала высокий уровень развития партнёрства между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере.

Основной задачей Благотворительного фонда является охрана здоровья детей и достижение гуманитарных целей. Деятельность Фонда способствует обеспечению гармоничного развития юных туркменистанцев, позволяя им ощутить заботу и занять достойное место в обществе.

Особое внимание акцентировалось на деятельности Фонда по оказанию гуманитарной помощи, направляемой в различные страны мира. В частности, было подчёркнуто значение оказанной за счёт Фонда гуманитарной помощи детям, пострадавшим от стихийного бедствия в Приморском крае России.

Инна Святенко выразила признательность за возможность обменяться мнениями о масштабной деятельности Благотворительного фонда, пользующегося большим авторитетом не только в регионе, но и во всём мире.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Россией. ///nCa, 29 марта 2025 г.