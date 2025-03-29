Современные водохозяйственные объекты открылись в регионах Туркменистана

28 марта в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах состоялись церемонии открытия современных водоочистных объектов и сооружений по очистке сточных вод. Эти объекты имеют большое значение для обеспечения населения качественной питьевой водой и очистки сточных вод, что способствует улучшению экологической обстановки и рациональному использованию водных ресурсов.

В Ахалском велаяте на территории Каахкинского этрапа введено в эксплуатацию сооружение по очистке сточных вод суточной мощностью 10 тысяч кубометров. Новый комплекс стал важным инфраструктурным объектом для жителей посёлка Душак и близлежащих населённых пунктов, обеспечивая им более чистую окружающую среду.



В Балканском велаяте в городе Кизыларват начал работу комплекс водозаборных сооружений с насосными станциями первого и второго подъёма. Он предназначен для очистки 30 тысяч кубометров воды в сутки и занимает площадь 4,5 гектара. В состав комплекса входят технические помещения, резервуары с питьевой и технической водой, бассейны, а также разветвлённая система водоподвода и водоотведения. Коллекторная сеть объекта начинается с 1000-го километра Каракум-реки, а водоотстойник вместимостью 90 тысяч кубометров обеспечивает биологическую очистку воды.



В Лебапском велаяте в посёлке Довлетли Ходжамбазского этрапа открыт очистной комплекс, способный обрабатывать до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Размещённый на площади 2,5 гектара, этот объект не только очищает сточные воды, но и позволяет их повторное использование в сельском хозяйстве. Весь процесс очистки контролируется компьютерной системой, что гарантирует его эффективность.

В Марыйском велаяте в Тахтабазарском этрапе построено сооружение по очистке питьевой воды мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Оно предназначено для обработки воды из подземных источников и обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей города Серхетабат и прилегающих сёл. Вода поступает из 18 скважин, расположенных на месторождениях Истибар и Гушгы.



Особо следует отметить, что все эти водоочистные объекты построены частными туркменскими компаниями с использованием современного оборудования, произведённого в Германии, США, Италии и Турции. Эти проекты демонстрируют высокий уровень технологического развития и экологическую ответственность страны в сфере водоснабжения и очистки сточных вод. ///nCa, 29 марта 2025 г. (фото – TDH)