Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова и Фонд имени Сун Цинлин обсуждают перспективы партнерства в сфере защиты детей

28 марта вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с заместителем председателя Фонда имени Сун Цинлин Китайской Народной Республики Шен Беили. Гостья прибыла в Туркменистан для участия в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей».

Во время встречи О. Атабаева подчеркнула важность культурно-гуманитарного аспекта в сотрудничестве между Туркменистаном и Китаем. Она также передала от имени Национального Лидера и Президента Сердара Бердымухамедова теплые приветствия и наилучшие пожелания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Заместитель председателя Фонда имени Сун Цинлин отметила динамичное развитие туркмено-китайских отношений в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры. Она высоко оценила вклад руководства Туркменистана в укрепление этих связей и подчеркнула значимость международного форума для глобального развития инициатив во имя детей.

Особое внимание в ходе беседы было уделено поддержке детей, нуждающихся в опеке, что является важной гуманитарной миссией туркменского народа. В этом контексте было отмечено, что в 2021 году был создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе беседы стороны подчеркнули перспективы налаживания тесного взаимодействия между Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова и Фондом имени Сун Цинлин.

Шен Беили выразила поддержку гуманитарной деятельности туркменского Фонда, поздравив с 4-й годовщиной его образования

В завершение встречи стороны пожелали друг другу успехов в дальнейшей работе, выразив уверенность в продолжении продуктивного сотрудничества во благо детей.///nCa, 29 марта 2025 г.