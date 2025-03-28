Таджикистан готов участвовать в международных мероприятиях, посвященных 30-летию нейтралитета Туркменистана

27 марта состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, которая подчеркнула крепнущие дружественные отношения между двумя странами.

В ходе встречи министр иностранных дел Таджикистана передал приветствия от Президента Эмомали Рахмона и поздравил Президента Бердымухамедова с Международным днём Новруз. Особо было отмечено стремление Таджикистана к укреплению партнёрства, основанного на глубоких исторических и культурных связях.

В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали, что двусторонние отношения между Туркменистаном и Таджикистаном носят долгосрочный и стратегический характер. Сотрудничество осуществляется не только на двустороннем уровне, но и в рамках авторитетных международных организаций, включая ООН, ОИС, СНГ, ШОС и ОЭС.

Особое внимание было уделено 30-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана. Сироджиддин Мухриддин отметил, что Таджикистан выступил ко-спонсором всех трех резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, посвященных нейтралитету Туркменистана. Таджикистан подтвердил готовность поддерживать конструктивные инициативы Туркменского государства и участвовать в международных мероприятиях, посвящённых этой дате.

Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений, выделив потенциал крупных проектов в энергетическом, транспортном и коммуникационном секторах.

В числе не менее важных сфер межгосударственного взаимодействия была названа культурно-гуманитарная сфера. Важным символом дружбы названо открытие общеобразовательной школы имени Махтумкули в Таджикистане. Президент Бердымухамедов также подчеркнул значимость визита Президента Рахмона на Международный форум, посвящённый 300-летию Махтумкули Фраги.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество будет и впредь динамично укрепляться. ///nCa, 28 марта 2025 г.