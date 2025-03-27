Заседание туркмено-армянской межправительственной комиссии – повестка дня и итоги встречи

26 марта 2025 года в Ереване состоялось 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном. Сопредседателями заседания выступили министр территориального управления и инфраструктур (ТУИ) Армении Давид Худатян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов (курирует нефтегазовый сектор) .

По итогам встречи был подписан протокол, закрепляющий рамки и цели совместных действий двух стран, направленных на расширение и углубление двустороннего партнерства и сотрудничества в различных сферах, сообщает «Арменпресс».

В ходе заседания были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, экономики, энергетики, образования, науки, культуры и спорта.

Ниже приводим обзор дискуссии, состоявшихся в ходе заседания, по материалам агентства «Арменпресс»:

Туркменистан придает большое значение углублению сотрудничества с Арменией в различных сферах – Батыр Аманов

Вице-премьер Батыр Аманов заявил, что Ашхабад придает большое значение развитию и углублению сотрудничества и партнерства с Ереваном в различных сферах.

Он также подчеркнул, что масштаб и уровень существующих партнерских отношений между Арменией и Туркменистаном в различных сферах постепенно возрастают.

«Основная продукция, экспортируемая из Туркменистана в Армению, –текстильная и легкой промышленности. Из Армении в Туркменистан в основном экспортируются химическая промышленность, фармацевтическая продукция, сельскохозяйственная, а также драгоценные металлы», – сказал Аманов, выразив уверенность, что Армения и Туркменистан имеют все возможности для увеличения объемов взаимной торговли.

Вице-премьер Туркменистана также отметил, что двусторонние отношения с Арменией развиваются также в гуманитарных сферах, включая образование, науку, спорт и культуру. В высших учебных заведениях Армении обучаются туркменские студенты.

В своем выступлении Батыр Аманов также подчеркнул сотрудничество и партнерство между армянскими и туркменскими учеными, в частности, в области сейсмологии и физики.

Министр ТУИ видит необходимость расширения торгово-экономических связей между Арменией и Туркменистаном

По словам министра территориального управления и инфраструктур (ТУИ) Армении Давида Худатяна, нынешний уровень торгово-экономических отношений между Арменией и Туркменистаном не в полной мере отражает весь потенциал обеих стран и очевидно, что существует необходимость расширения двустороннего сотрудничества.

По данным, которые привел министр, в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился всего на $1 миллион по сравнению с 2023 годом, составив $22 миллиона.

По данным Статистического комитета Республики Армения, в январе 2025 года товарооборот составил $2,3 миллиона, с ростом в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Худатян отметил, что перспективы развития двустороннего сотрудничества есть также в сферах транспорта, энергетики и информационных технологий, науки, образования, культуры, спорта и других.

В этой связи министр упомянул инфраструктурную программу для Южного Кавказа «Перекресток мира», продвигаемую правительством Армении, которая предполагает создание и модернизацию ряда транспортных и коммуникационных маршрутов. Он подчеркнул, что этот проект также имеет целью создание благоприятных условий между всеми заинтересованными сторонами.

Армения намерена импортировать туркменский газ свопом через Иран

Армения и Туркменистан ведут переговоры о сделке по закупке природного газа у государственного концерна «Туркменгаз», посредством которой можно будет поставлять туркменский газ в Армению через территорию Ирана. Об этом заявил советник премьер-министра Армении Арташес Туманян.

По словам Туманяна, за последние несколько лет армянские делегации совершили несколько визитов в Туркменистан, в ходе которых обсуждался ряд проектов, связанных с энергетикой и различными смежными сферами.

«Суть программы заключается в следующем: осуществить закупку у «Туркменгаза», организовать ее обмен через территорию Ирана по схеме SWOP и доставить до ирано-армянской границы», – уточнил Туманян.

Он добавил, что, поскольку Иран является одним из важных ключевых участников проекта, с Тегераном также были проведены переговоры, в результате которых Иран согласился на реализацию проекта.

Армения намерена закупать от 600 миллионов до 1 миллиарда кубических метров. «Тем не менее, должен отметить, что до сих пор не завершена работа по согласованию цены на газ, и переговоры продолжаются», – подчеркнул советник премьер-министра.

По его словам, стороны также рассматривают перспективы экспорта туркменского газа через территорию Армении в Грузию также по схеме swap. Грузия сторона также дала положительный ответ на этот вопрос.

«Если эта идея будет реализована, то также появится возможность сделать туркменский газ доступным для стран Черноморского бассейна», – сказал Арташес Туманян.///nCa, 27 марта 2025 г.