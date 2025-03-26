Расширение Возможностей Цифрового Будущего Туркменистана: Развитие ИТ – Компетенций

В мире, где цифровизация преобразует экономики и управление, Туркменистан делает смелые шаги к более умному и взаимосвязанному будущему. В центре этой трансформации находится Программа развития ООН (ПРООН), которая неустанно работает над расширением цифровых возможностей в ключевых секторах, таких как статистика, торговля, банковское дело, финансы и государственное управление. С запуском флагманского проекта в партнерстве с агентством «Туркменарагатнашык» начался путь к созданию национальной экосистемы цифрового правительства.

Эта амбициозная инициатива, названная «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане.», стартовала в 2023 году и направлена на создание надежной системы межведомственного электронного взаимодействия. Однако это не просто техническая модернизация – речь идет о формировании единой, безопасной и эффективной цифровой инфраструктуры, которая станет основой долгосрочной стратегии цифровой трансформации страны.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян подчеркивает важность этого сотрудничества: «ПРООН находится на переднем крае цифровой трансформации Туркменистана, и для нас большая честь реализовывать этот критически важный проект с национальным агентством телекоммуникаций, закладывая краеугольный камень комплексной национальной экосистемы цифрового управления в стране».

Преодоление пробела в ИТ-навыках

Путь к цифровому развитию Туркменистана продвигается стремительными шагами благодаря совместным усилиям ПРООН и Агентством «Туркменарагатнашык». Вместе они закладывают основу для будущего, в котором высококвалифицированные IT-специалисты будут двигать инновации и преобразования.

Все началось с детального анализа цифрового ландшафта страны. Комплексная оценка потребностей, разработанная с учетом гендерных аспектов, выявила критические пробелы в IT-навыках. По мере того, как Туркменистан вступает в эру цифровой трансформации, одной из ключевых проблем остается нехватка высококвалифицированных IT-специалистов. Для реализации данной стратегии ПРООН выбрала Университет Иннополис — ведущее образовательное учреждение в области цифровых технологий — для разработки специализированных программ обучения. Эти программы, тщательно адаптированные к международным стандартам и сертификационным требованиям, вооружают участников необходимыми знаниями и навыками для успешной конкуренции в глобальной цифровой экономике.

Эта инициатива уже принесла ощутимые результаты: 75 специалистов из ключевых национальных ведомств, включая Центр «Санлы Чозгут ИТ Парк», Агентство «Туркменарагатнашык», и 10 ключевых государственных агентств, такие как Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерсто адалат, прошли обучение по таким важным направлениям, как программирование (Java, Python), операционные системы (Linux), компьютерные сети (Cisco CCNA/CCNP) и кибербезопасность. Эти профессионалы играют ключевую роль в управлении и поддержке системы электронного обмена данными в Туркменистане.

В рамках дальнейшего развития этих усилий с 3 по 14 марта 2025 года состоялся визит международных экспертов из Университета Иннополис (Республика Татарстан). Целью визита стало проведение углубленного обучения для IT-специалистов Агентства «Туркменарагатнашык», направленного на развитие их навыков и компетенций, с особым акцентом на компьютерные сети (Cisco CCNA). Это обучение является частью проекта по внедрению пилотной системы электронного обмена данными в Туркменистане.

Экспертная группа из Университета Иннополис встретилась с руководством Центра «Санлы Чозгут ИТ Парк» при Агентстве «Туркменарагатнашык», где были достигнуты договоренности по условиям сотрудничества. В ближайшее время соглашение будет представлено для официального подписания. Это важный шаг в стратегии Туркменистана по укреплению цифровой инфраструктуры и межведомственного электронного взаимодействия, что приведет к созданию более эффективного и интегрированного государственного сектора.

Развитие потенциала туркменской молодежи остается ключевым приоритетом в укреплении национальных IT-компетенций. В рамках серии лекций, организованных Министерством иностранных дел Туркменистана в партнерстве с ПРООН и другими агентствами ООН в честь 2025 года — Международного года мира и доверия, эксперт ПРООН из Университета Иннополис в ходе своего визита в Туркменистан провел содержательную лекцию в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева. В ходе сессии обсуждалась роль искусственного интеллекта в дипломатии, включая такие темы, как международные переговоры с применением ИИ, борьба с дезинформацией и обеспечение цифровой безопасности.

Однако одного лишь обучения недостаточно. Успех цифрового госуправления зависит от наличия квалифицированных кадров, способных управлять передовыми технологиями, правовыми рамками и системами безопасного обмена данными. В ответ на эту потребность ПРООН предприняла активные шаги по усилению IT-потенциала страны, трансформировав Центр «Санлы Чогут ИТ Парк» в передовой Центр IT-компетенций.

Сотрудничество между Университетом Иннополис и Агентством «Туркменарагатнашык» продолжает укрепляться, опираясь на прочную основу, заложенную при поддержке ПРООН. Это стратегическое партнерство, ориентированное на инновации и технологический прогресс, развивается в долгосрочное и независимое сотрудничество между Университетом Иннополис и туркменскими партнерами, обеспечивая устойчивый обмен знаниями и развитие потенциала в цифровой сфере.

Общая картина и дальнейший путь

Усилия ПРООН по цифровой трансформации в Туркменистане выходят за рамки ИТ-обучения и систем управления. От оптимизации таможенных процедур до создания онлайн-Статистического бизнес-реестра и продвижения решений цифрового банкинга эти инициативы закладывают основу для более эффективного и отзывчивого государственного сектора.

В основе этого пути лежит видение взаимосвязанной, ориентированной на цифровые технологии системы управления, которая расширяет возможности граждан, улучшает предоставление услуг и способствует экономическому росту. Разработка Системы межведомственного электронного обмена данными послужит основой для всего будущего межведомственного цифрового общения, укрепляя приверженность ПРООН ускорению цифровой трансформации в Туркменистане.

Поскольку Туркменистан продолжает этот путь трансформации, ПРООН остается надежным партнером, гарантируя, что цифровизация является не просто технологическим сдвигом, но и катализатором устойчивого развития и прогресса. ///nCa, 27 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)