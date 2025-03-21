Туркменистан расширяет взаимодействие с ООН по вопросам молодёжной политики

Туркменистан наметил ряд шагов по развитию сотрудничества с ООН в области молодежной политика. Об этом на заседании правительства в четверг, 20 марта, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Руководствуясь целями и задачами Стратегии ООН «Молодёжь – 2030», утверждены Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике», Государственная программа в области государственной молодёжной политики на 2021–2025 годы, Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы. В рамках реализации данных документов, а также в контексте дальнейшей активизации сотрудничества с ООН подготовлен ряд предложений.

Так, туркменская делегация примет участие в работе Молодёжного форума Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), который состоится 15–17 апреля текущего года в Нью-Йорке (США).

16 апреля на полях форума будет организована вторая встреча Диалога молодёжи Центральной Азии, созданного по инициативе Туркменистана.

Наряду с этим было озвучено предложение о проведении в мае нынешнего года в Ашхабаде совместно с Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане регионального семинара для молодых дипломатов и государственных служащих Центральной Азии.

Предлагается также совместно с агентствами ООН разработать проект Программы «Молодёжь, мир и безопасность» на 2025–2027 годы, нацеленной на поддержку молодёжи и подростков страны, расширение их представительства на мероприятиях регионального и международного уровня.

В настоящее время в Туркменистане реализуется соответствующий региональный проектный документ Программы развития ООН, ориентированный на молодёжь. В его рамках предлагается в велаятских управлениях Министерства труда и социальной защиты населения совместно с ПРООН создать Учебноинформационные центры для проведения профильных семинаров с задействованием цифровых технологий.

Комментируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и далее будет развивать партнёрство с ООН в области молодёжной политики. Одобрив представленные на этот счёт предложения, глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел провести соответствующую работу. ///nCa, 21 марта 2025 г.