Консул Туркменистана в Германии посетил федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия

В рамках состоявшегося 17-18 марта 2025 года рабочего визита консула Туркменистана в ФРГ (г. Франкфурт-на-Майне) Мурада Озбекбаева в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего и межрегионального сотрудничества, сообщает Консульство Туркменистана в ФРГ.

Так, в ходе визита в г.Дюссельдорф была организована встреча с Государственным секретарем по федеральным делам, Европе и международным делам, Уполномоченным представителем земли Северный Рейн-Вестфалия на федеральном уровне Марком Шпайхом.



На встрече стороны затронули вопросы развития двусторонних отношений, рассмотрели возможности более тесного взаимодействия на региональном уровне. При этом германский политик подчеркнул важность продвижения сотрудничества Федеративной республики со странами Центральной Азии, в частности с Туркменистаном сквозь призму форматов «ЦА-ЕС» и «ЦА-Германия». Вопросы энергетической безопасности и налаживание транспортно-логистических цепочек также вызвали особый интерес у Германской стороны.

Обсуждены перспективы организации совместных мероприятий в экономической и культурно-гуманитарной сферах в данной федеральной земле.

Кроме того, руководство Правительства федеральной земли было ознакомлено с целями международных мероприятий, приуроченных к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению 2025 года – «Международным годом мира и доверия».

Также состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики.

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Вместе с тем в ходе визита состоялись переговоры консула с президентом Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Андреасом Шмитсом и руководителем отдела по международным рынкам и трендам данной ТПП Аароном Рёшке.



Во время переговоров собеседники выразили заинтересованность в учащении прямых контактов между торгово-промышленными палатами, экономическими объединениями и представителями деловых кругов Туркменистана и земли Северный Рейн-Вестфалия.

Энергетика, химическая и медицинская промышленность, машиностроение и зеленая экономика выделены в качестве перспективных векторов сотрудничества.

Основываясь на позитивном опыте проведения Дня экономики Туркменистана в Дюссельдорфе в июне 2023 года, дюссельдорфская ТПП, в состав которой входят около 95 тысяч компаний и частных предпринимателей, выступила за дальнейшее укрепление связей с бизнес-кругами Туркменистана.

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Помимо этого, в г.Кёльн консул встретился с руководством организации «Türkmen kultur ojagy». Стороны наметили планы по проведению в этом году совместных культурных мероприятий и информационно-просветительских акций, посвященных Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

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В рамках состоявшейся рабочей поездки в г.Бонн была проведена встреча с руководителем департамента транснационального образования и программ сотрудничества Штефаном Бинефельдом и главой отдела стипендиальных программ для Северной и Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа Хайко Шмидтом Германской службы академических обменов «ДААД».



Главенствующей темой переговоров стали перспективы научно-образовательного взаимодействия, в частности возможности увеличения стипендиальных квот по линии ДААД для выпускников, аспирантов и преподавателей туркменских вузов и научных учреждений, расширения сети лекторов ДААД по немецкому языку в Туркменистане, внедрение новых методик преподавания немецкого языка в стране.

В данном контексте стороны рассмотрели возможности проведения Туркмено-германского дня науки в Туркменистане, а также организации взаимных визитов научно-образовательных делегаций. ///nCa, 21 марта 2025 г.