Туркменистан превысил план по привлечению иностранных инвестиций, освоив в 2024 году 11 млрд. долларов капиталовложений

Туркменистан выполнил план по привлечению иностранных инвестиций на 110% в 2024 году, освоив 11 миллиардов долларов США за счет всех источников финансирования. Эту информацию озвучил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Перхат Ягшиев на международном форуме “Инвестиции в будущее Туркменистана” (IFT 2025), посвященном привлечению инвестиций в частный сектор страны.

По словам замминистра, экономика Туркменистана продемонстрировала уверенный рост в 2024 году, с ростом ВВП на 6,3%. При этом доля инвестиций в общем объеме экономики достигла 17,6%. Правительство страны ставит задачу в 2025 году увеличить объем привлекаемых инвестиций до 11,5 миллиардов долларов США.

Согласно представленным на форуме данным, большая часть запланированных инвестиций (65,6%) будет направлена на проекты производственного назначения. Примечательно, что около 33% всех инвестиций планируется освоить через частный сектор, а около 10% – за счет иностранных инвесторов.

Особое внимание в стратегии развития Туркменистана уделяется частному сектору экономики. Ожидается, что в 2025 году доля негосударственного сектора в ВВП страны (без учета топливно-энергетического комплекса) достигнет 71,6%.

На сегодняшний день Туркменистан заключил 67 международных соглашений, регулирующих инвестиционную деятельность, в том числе 28 соглашений о взаимном поощрении и защите инвестиций и 39 соглашений об избежании двойного налогообложения.

В завершение своего выступления Ягшиев сообщил, что в сентябре текущего года в Ашхабаде состоится Инвестиционный форум Туркменистана. ///nCa, 19 марта 2025 г.