Национальный Лидер Туркменистана и спикер верхней палаты парламента РФ обсудили стратегическое партнерство и гуманитарные связи в ходе телефонного разговора

Туркменистан высоко ценит дружбу с Российской Федерацией и нацелен на наращивание потенциала двустороннего партнёрства по самому широкому спектру направлений, заявил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко во вторник, 18 марта.

Как отмечалось, сегодня между Туркменистаном и Российской Федерацией установлено стратегическое партнёрство. При этом акцент был сделан на значении реализованных инициатив по созданию и функционированию новых форматов взаимодействия, где две страны выступают в качестве креативных участников.

В частности, речь шла о Встречах парламентариев Центральной Азии и Российской Федерации и Диалоге женщин «Центральная Азия–Россия». Первые мероприятия этих форматов состоялись в мае 2022 года, сказал Аркадаг Бердымухамедов, предложив организовать очередные встречи.

В ходе беседы стороны затронули вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Россией, в частности, в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры. В данном контексте было подтверждено стремление сторон к активизации контактов в этих направлениях.

В продолжении темы гуманитарного сотрудничества, Национальный Лидер отметил, что Туркменистан с большим уважением относится к инициативам Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ по подготовке, принятию и реализации широкомасштабных, долгосрочных стратегий и программ, нацеленных на решение детской проблематики.

Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане осуществляется огромная работа в целях обеспечения максимально благоприятных условий для комплексного физического и умственного развития ребёнка, оказания медицинской, социальной и иной помощи, поддержки юных туркменистанцев. Как отмечалось, 29 марта текущего года состоится конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», организатором которой выступит Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

В этой связи Аркадаг пригласил к участию в форуме высокопоставленную делегацию РФ. Поблагодарив за приглашение, Матвиенко отметила готовность российских парламентариев принять участие в мероприятиях, намеченных к проведению в текущем году в Туркменистане.

В завершение телефонного разговора стороны, выразили уверенность, что высокий уровень взаимопонимания, присущий двусторонним связям, будет и далее служить прочной основой для развития конструктивного партнёрства. ///nCa, 19 марта 2025 г.