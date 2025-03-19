Аркадаг Бердымухамедов рассказал о некоторых политических направлениях Туркменистана на международном форуме в Ашхабаде

Национальный Лидер туркменского народа Аркадаг Бердымухамедов в среду, 19 марта 2025 года, осветил некоторые направления политики Туркменистана. Он выступал с основным докладом на первой сессии Международной конференции “Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития”.

В своем выступлении Аркадаг подчеркнул важность проектов газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), сети электропередач ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан) и волоконно-оптической сети ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан).

По его словам, реализация этих проектов позволит укрепить сотрудничество в энергетике, транспорте, связи и ряде других областей.

Аркадаг подчеркнул: “Эти задачи могут быть решены в условиях мира, взаимного доверия и уважения. Все эти факторы являются решающими в сфере устойчивого развития наших регионов. Следует подчеркнуть, что в регионе Центральной Азии в настоящее время динамично развиваются процессы, направленные на укрепление безопасности и устойчивости.”

В этой связи он отметил, что 4 марта Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Республики Казахстан приняла Резолюцию о Региональном центре ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Национальный лидер Туркменистана подчеркнул, что существует прямая связь между миром, доверием и экономическим развитием.

В заключительной части своего выступления Аркадаг высоко оценил последние события в регионе.

Он поздравил Казахстан с решением ООН о создании регионального центра по ЦУР в Алматы.

“ Главной задачей этого Центра является реализация стратегии ООН, посвященная поступательному, равномерному и эффективному развитию стран региона. Центральная Азия и сопредельные с ней государства являют собой широкое геополитическое и геоэкономическое пространство, находящееся в центре евразийского континента и поэтому играет важную роль в любом развитии, как в межрегиональных, так и континентальных процессах”, – сказал он.

Он выразил уверенность в том, что вновь созданный Региональный Центр внесет большой вклад в упрочение межгосударственных отношений и всестороннего партнерства между странами Центральной Азией и Афганистаном.

Бердымухамедов охарактеризовал это событие как крупную внешнеполитическую победу Казахстана.

Национальный лидер Туркменистана напомнил о том, что в начале текущего года мировому сообществу была представлена Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Основное содержание этого документа – именно консолидация международных усилий по достижению мира, согласия, доверия между народами, восстановление культуры доверия.

“Отрадно, что одним из первых результатов в этом направлении стало подписание Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном”, – сказал он.

Национальный Лидер поздравил «кыргызских и таджикских друзей с этим историческим событием» и пожелал мира, благополучия и процветания народам этих стран.

Говоря в целом о пограничных вопросах, Бердымухамедов рассказал, что на полях саммита Организации тюркских государств, во время встреч с Президентом Кыргызстана С. Жапаровым и Президентом Таджикистана Э.Рахмоном, он поделился туркменским опытом в делимитации и демаркации границ Туркменистана с Узбекистаном и Казахстаном. В 90-е и начале 2000-х годов возникали различные вопросы и жизненные ситуации, но за короткое время были найдены взаимоприемлемые решения и подписаны все необходимые документы.

Сегодня границы Туркменистана с соседними государствами являются границами мира и дружбы, сказал Аркадаг.

Говоря об отношениях Центральной Азии как региона, ориентированного на мир и дружбу, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что позитивные достижения в отношениях между странами Центральной Азии будут подкреплены результатами международных встреч высокого уровня, которые состоятся в 2025 году в соседнем Узбекистане. В ближайшие два месяца в Самарканде пройдут саммиты Центральная Азия-ЕС и Центральная Азия-страны Персидского залива. Большие ожидания также связаны со встречей глав государств Центральной Азии, которая состоится в сентябре этого года в Ташкенте.///nCa, 19 марта 2025 г.