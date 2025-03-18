Выставка Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана: 17 лет достижений частного сектора Туркменистана – от ферм до промышленных заводов и автобанов

17 марта в Ашхабаде начала работу трёхдневная выставка, приуроченная к 17-летию образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Мероприятие демонстрирует впечатляющие достижения и перспективы частного сектора национальной экономики. В этом году в выставке участвуют около 130 частных предприятий, представляющих широкий спектр отраслей.

Частный сектор страны играет ключевую роль в реализации масштабных проектов, способствуя экономическому развитию и созданию новых рабочих мест. Благодаря усилиям предпринимателей вводятся в эксплуатацию современные производства, выпускающие конкурентоспособную и экспортно-ориентированную продукцию, импортозамещающие товары.

На выставке представлена продукция ведущих компаний пищевой отрасли. Внимание посетителей привлекли кондитерские изделия, хлебобулочная продукция и сладости от таких компаний, как “Hasar”, “Misgär”, “Şerbetli ak gar”, “Hojaly”, Talhan, Tomus, “Altyn Ýunus”, “Doganlar ýyldyzy” и “Duýgy”.

Особенно выделяется продукция торговой марки “Täze Aý”, включая мясные, молочные и кондитерские изделия, пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынках. В числе экспонентов также компании “Sahabatly”, “Gönezlik”, “Ýüpekçi” и “Sada suw”, предлагающие широкий ассортимент молочной продукции, детского питания и фруктовых соков.

Сельскохозяйственный сектор активно развивается, осваиваются новые орошаемые земли, создаются фруктовые сады и расширяются тепличные хозяйства. Среди примеров – тепличный комплекс ОАО “Miwe” площадью 110 гектаров, занимающийся выращиванием бананов, яблок, груш, слив и миндаля.

Отдельное внимание заслуживают успехи в выращивании сои. В 2024 году хозяйственное общество “Gündogar akymy” впервые засеяло 350 гектаров соей, получив богатый урожай. На выставке демонстрируется растительное масло из соевых бобов, а также планы по увеличению посевных площадей.

В сфере животноводства свои достижения демонстрируют предприятия “Ajaýyp ussat halal önümler” и “Sahabatly”, занимающиеся разведением элитных пород крупного и мелкого рогатого скота, фазанов, куропаток и индеек. Рыбная продукция представлена компаниями “Täze balyk” и “Elin balyk”.

Многолюдно около открытого павильона выставки. В вольерах – живые экспонаты – коровы, страусы, куры, и даже страусы. Уникальная ферма «Düýe Guş»является ярким примером гармонии между природой, заботой о здоровье и высочайшими стандартами качества. Основанная в 2022 году, «Düýe Guş» рассчитана на содержание около 3 000 страусов. Эти удивительные птицы, устойчивые к высоким температурам, идеально адаптировались к климатическим условиям Туркменистана.

Нынешний смотр демонстрирует потенциал частного сектора в увеличении производства потребительских товаров. Большим спросом в стране пользуется продукция индивидуального предприятия «Röwşen», хозяйственного общества «Muhammet-Balkan» и других, выпускающих одежду и обувь. Частное предприятие «Batly-Gadam» демонстрирует свои достижения в производстве текстиля.

Туркменские предприниматели активно осваивают производство моторных масел, смазочных материалов и химических веществ. В их числе – “Asuda akym”, “Geljege miras”, “Yhlasly nazar” и “Bir kuwwat”.

Особое внимание привлекает инновационное производство бумаги из мраморного камня, представленное хозяйственным обществом “Derýa ýoly”. Эта продукция отличается прочностью, устойчивостью к влаге и экологичностью.

Компания “Aýdyň gijeler” демонстрирует свои достижения в сфере электроники, включая производство платёжных и SIM-карт, телевизоров, ноутбуков и планшетов. Также представлены разработки в области оптического волокна и кабеля.

Частные предприятия активно участвуют в крупных строительных проектах, включая возведение высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, международных аэропортов, а также автомагистрали Ашхабад–Туркменабат. Среди ведущих компаний – Ojar Aziýa, Nur bina gurluşyk, Altyn nesil, Edermen, Ajaýyp gurluşyk, Gündogdy, и Ata melhem.

Реализуемые в стране масштабные проекты обуславливают развитие строительной отрасли. На выставке несколько предприятий предлагают свои высококачественные стройматериалы. В их числе – хозяйственные общества «Türkmen senagat önümler» и «Ak bulut».

Здесь также широко представлены стенды компаний, предоставляющих услуги в сфере транспорта и логистики, упаковки продукции, декорирования, организации мероприятий высокого уровня.

Предприниматели демонстрируют сохранение и развитие национального декоративно-прикладного искусства. На выставке представлены великолепные ковры, ткани, ювелирные изделия, керамика и сувениры.

Сегодня состоится Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана (IFT 2025).

Выставка в Ашхабаде ещё раз подтверждает высокий потенциал частного сектора Туркменистана, его вклад в развитие национальной экономики и готовность к внедрению инновационных технологий.

Международный показ мод

В рамках празднования 17-летия Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) в Ашхабаде состоялся грандиозный международный показ мод, ставший ярким событием в культурной жизни страны.

На подиуме блистали коллекции от признанных мировых брендов и талантливых туркменских модельеров. Особыми гостями показа стали Принц и принцесса Султаната Оман – Разан Абдулла и Мазен Абдулла, представившие изысканный бренд “Yoland Brand”.

Мировую моду представили:

Французский дизайнер Клод Патрик, известный своими элегантными и утонченными нарядами.

Легендарный бренд Vivienne Westwood, основанный британским модельером Вивьен Вествуд.

Итальянский дом “Maison Avaro Figlio”.

Марокканский дизайнерский дом Maison Regalia с брендом “Hind Berrada”.

Модели платьев, созданные модельерами Дома моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана, а также домов «Mähirli Zenan», «Jennet tagty», «Mynasyp», «Nagyşly güzer», «Gölli», «Aina Sari», «Aýperi», продемонстрировали богатство национальных традиций и современное видение моды. ///nCa, 18 марта 2025 г.

Несколько фотографий с выставки: