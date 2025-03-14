В Туркменистане прошел тренинг по лидерству для повышения управленческих навыков государственных служащих

С 11 по 13 марта в Ашхабаде прошел обучающий тренинг на тему “Мужское и женское лидерство: эффективность во взаимодействии”, в котором приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана. Мероприятие было организовано в рамках проекта “Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция”, финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и реализуемого Международным торговым центром (МТЦ). Основной целью тренинга стало развитие лидерских качеств и коммуникационных навыков, а также повышение эффективности управления командной работой.

Для участников была подготовлена насыщенная программа, направленная на углубление понимания ими психологии лидерства, критического мышления и процесса принятия решений. Оживленные дискуссии и интерактивные упражнения по самоанализу помогли им определить собственные стили лидерства, выявить сильные стороны и наметить пути дальнейшего развития. Особое внимание уделялось различиям в подходах к лидерству мужчин и женщин, изучению их влияния на эффективность организаций и тому, как инклюзивное управление способствует улучшению результатов деятельности государственных органов.

Практические упражнения явились важным элементом тренинга, позволив участникам закрепить полученные теоретические знания и применить их в смоделированных рабочих ситуациях. Представители министерств и ведомств ознакомились с техникой ведения публичных выступлений, включая правила структурирования речи, аспекты взаимодействия с аудиторией и совершенствования техники презентации.

Вопросы управления командой также стали важной частью тренинга: участники ознакомились с методами построения эффективных коммуникаций, стратегиями взаимодействия и принципами управления коллективами в различных рабочих ситуациях. Тематические кейсы позволили рассмотреть реальные задачи, возникающие в коллективах и требующие определенных лидерских качеств для их разрешения, включая управление мотивацией, делегирование полномочий и урегулирование конфликтов.

Данный тренинг стал важным этапом по совершенствованию подготовки представителей госучреждений в области управления, а также развития лидерских качеств с учетом гендерных аспектов, что позволит им в целом улучшить управленческие и коммуникационные навыки с целью повышения эффективности работы и достижению организационных целей.

О проекте

Международный торговый центр (МТЦ) реализует в Туркменистане четырехлетний проект технического содействия «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемый Европейским Союзом (ЕС). Целью проекта является оказание содействия экономическому развитию Туркменистана, а также укреплению торговых отношений между ЕС и Туркменистаном. Это будет достигнуто путем повышения конкурентоспособности в торговле посредством улучшения делового климата. Проект направлен на содействие международному экономическому взаимодействию Туркменистана и его участию в региональной и глобальной торговле. ///nCa, 14 марта 2025 г.