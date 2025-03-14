Экологи обсуждают внедрение СМАРТ-инспектирования в заповедниках Туркменистана

14 марта в здании Гидрометеорологической службы Министерства охраны окружающей среды Туркменистана прошел тренинг, посвященный СМАРТ-инспектированию.

Мероприятие было организованно министерством совместно с партнером Центром сохранения больших ландшафтов (CLLC) и Conservation X Labs.



СМАРТ (SMART) – это программа для мобильный телефонов, которую можно программировать и использовать для инспектирования территории и мониторинга дикой природы в пределах определенной охранной территории. Она упрощает процесс записи данных, сбора и анализа проведенной полевой работы.

Система СМАРТ позволяет повысить эффективность природоохранных мероприятий и антибраконьерской деятельности благодаря использованию GPS технологий, ГИС систем и аналитических баз данных.

В настоящее время система СМАРТ используется в 60 странах мира на территориях более чем 700 особо охраняемых природных территорий.

В Туркменистане СМАРТ начали внедрять в рамках совместного проекта в 2022 году. На данный момент ее успешно используют в Койтендагском природном заповеднике и в Балканском управлении охраны окружающей среды. Но этот опыт планируется распространить и в других заповедниках и охраняемых территориях.



На семинаре были обсуждены вопросы по внедрению, использованию СМАРТ-программы и рассмотрены результаты, полученные с пилотных территорий. ///nCa, 14 марта 2025 г.