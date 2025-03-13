Узбекистан и Франция вывели отношения на уровень стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Франции Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства по итогам переговоров, состоявшихся 12 марта в Париже.

Другим важным итогом встречи в Елисейском дворце стало принятие Программы сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающей реализацию проектов кооперации с ведущими французскими компаниями в Узбекистане на сумму 6,5 миллиарда евро. Это проекты в области добычи и переработки критического минерального сырья, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта и других секторах.

В целом портфель совместных проектов превышает 12 миллиардов евро, сообщает Пресс-служба Президента Узбекистана.

В целях содействия налаживанию долгосрочных кооперационных связей глава Узбекистана предложил создать узбекско-французский Инвестиционный совет и провести его первую встречу на полях Ташкентского инвестфорума в июне этого года.

Для стимулирования межрегиональных контактов достигнута договоренность о проведении в следующем году в городе Самарканде первого Форума регионов двух стран.

В целях установления системного диалога стороны решили создать Группу стратегического планирования во главе министерств иностранных дел с подключением экономических ведомств.

Узбекско-французский товарооборот в 2024 году впервые превысил 1 миллиард евро, в 4 раза увеличилось число совместных предприятий. В Узбекистане работают крупнейшие французские компании: Orano, EDF, Total, SUEZ, Voltalia, Veolia и многие другие.

Президент Узбекистана награжден Орденом Почётного легиона

В рамках программы пребывания в городе Париже состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почётного легиона – высшей наградой Французской Республики.

Президент Узбекистана отмечен орденом за значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Францией, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Орден Почётного легиона учрежден в 1802 году. Присвоение ордена является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Подписанные документы

После переговоров на высшем уровне состоялась церемония обмена межправительственным Соглашением о мобильности специалистов и студентов, межправительственным Соглашением о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

В ходе государственного визита были также подписаны:

– межправительственное Соглашение о создании Узбекско-Французского университета;

– межправительственное Соглашение о реадмиссии;

– Программа сотрудничества министерств иностранных дел на 2025–2026 годы;

– Программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2026 – 2030 годы;

– Декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций;

– Декларация о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

– Протокол о расширении преподавания французского языка;

– Декларация о сотрудничестве в сферах музыки, кино и театра;

– соглашения о сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства с Министерством культуры, Национальным институтом культурного наследия Франции и Французским институтом исследований Центральной Азии;

– Протокол об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Парижем, а также другие двусторонние документы.///nCa, 13 марта 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Узбекистана)