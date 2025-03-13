Туркмено-китайское образовательное сотрудничество: Мастерская Лу Бань открывает двери для туркменских специалистов

В Ашхабаде в Международном университете нефти и газа имени Ягшигельды Какаева состоялась церемония открытия курсов повышения квалификации Мастерской Лу Бань.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Туркменистана, заместитель секретаря Шэньсийского провинциального комитета Коммунистической партии Китая, Посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане, Туркменского филиала китайской компании CNPC, Сианьского нефтяного университета, Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета и Шэньсийского профессионально-технического колледжа.

Как сообщает минобразования Туркменистана, в Мастерской Лу Бань преподавателям Университета будут доступны курсы повышения квалификации по направлениям бакалавриата «Геология и разведка полезных ископаемых» и «Информационные системы и технологии (в нефтегазовой отрасли)». По окончании курсов, выпускникам будут вручены соответствующие сертификаты.

На полях мероприятия представители Минобразования и Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева провели рабочую встречу с китайской делегацией.

Стороны обсудили возможности приема в магистратуру Сианьского нефтяного университета талантливых студентов и выпускников крупнейшего нефтегазового вуза Туркменистана.

Договоренность о развитии профессионального образования в Туркменистане в рамках “Мастерских Лу Бань” была достигнута в ходе первого саммита “Китай-Центральная Азия” в мае 2023 года. Осенью прошлого года Сианьский нефтяной университет, Хэбэйский нефтяной профессионально-технический университет, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), Китайская ассоциация по международному обмену в сфере образования и Международный университет нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Мастерской Лу Баня в Туркменистане.

Мастерские Лу-Бань названы так в честь легендарного китайского изобретателя Лу Баня, жившего 2500 лет назад. По преданиям, именно он придумал многие ручные приспособления, которые используются и по сей день.

В наши дни «Мастерская Лу Бань» представляет собой проект международного сотрудничества в области профессионального образования, который реализуется с 2016 года. Сеть специализированных учебных центров «Мастерской Лу Бань» успешно функционируют в более чем двадцати странах Азии, Европы и Африки, готовя специалистов в области автоматизации производства, энергетики, строительства, транспорта, связи, IT-технологий и даже традиционной китайской медицины.///nCa, 13 марта 2025 г.