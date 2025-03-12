Полуостров Челекен: кладовая углеводородов и инновации в нефтедобыче

Полуостров Челекен, расположенный на восточном побережье Каспийского моря, давно привлекает внимание геологов и нефтяников благодаря своим богатейшим запасам углеводородного сырья. Этот регион, площадью около 500 квадратных километров, представляет собой уникальное сочетание природных ресурсов и сложной тектонической структуры. История нефтедобычи здесь насчитывает более века: первые сведения о добыче нефти на полуострове датируются 1876 годом.

Челекен геологически расположен в Прикаспийской впадине и сложен мезозойскими и четвертичными осадочными породами. В результате тектонических движений полуостров подвергался многочисленным сдвигам и вертикальным трещинам, что привело к формированию линий разломов без определенного направления. Эти процессы способствовали извержениям глубоких вулканов и накоплению йодобромных вод, которые также являются важным природным ресурсом региона.

Название «Челекен» происходит от слов «чар» и «кан», что переводится как «четыре изобилия» или «четыре богатства». Это название символизирует четыре ключевых ресурса региона: нефть, озокерит, соль и красители. На протяжении десятилетий современный город Хазар (древнее название — Акджаяр) был центром производства йода, брома и ртути.

Одним из самых значимых событий последних лет стало успешное применение горизонтального бурения на месторождении Восточный Челекен. Три года назад была пробурена 707-я оценочная скважина, которая стала первой в истории независимости страны, где использовался данный метод. Скважина, расположенная на суше и направленная в сторону мелководной части Каспийского моря, ежедневно добывает 10–12 тонн нефти. Позднее были пробурены еще две горизонтальные скважины (712 и 717), которые также показывают высокую продуктивность.

Горизонтальное бурение имеет ряд преимуществ перед традиционными методами. Во-первых, оно экономически выгодно, так как позволяет добывать нефть из вышележащих слоев после достижения проектной глубины. Во-вторых, этот метод отличается технической безопасностью и экологической чистотой. Основная буровая установка размещается на суше на расстоянии 450–475 метров от берега моря, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Добычей нефти и газа на полуострове Челекен занимается нефтегазодобывающее управление «Galkynyşnebit», входящее в состав Государственного концерна «Туркменнебит». По данным января 2025 года, объем добытой нефти составил 4 961 тонну, что превышает плановые показатели на 106 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста достигли 102 процента. Также было добыто более 52 миллионов кубометров попутного газа, что соответствует выполнению плана на 174 процента.

Главный геолог управления Довран Байрамов отметил, что в настоящее время общее количество добывающих скважин приближается к 180. Все они находятся под постоянным строгим контролем. Проектные глубины действующих скважин на суше полуострова варьируются от 1200 до 2750 метров. По мнению специалистов, в более глубоких слоях залегают еще немалые запасы нефти. В ближайшие годы планируется пробурить по три новых скважины на каждом из месторождений Западный Челекен и Дагаджик. ///nCa, 12 марта 2025 г. (по материалам газеты «Nebit Gaz»)