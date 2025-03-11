Туркменская дипмиссия в Азербайджане организовала мероприятие по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана

6 марта 2025 года Посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике организовало мероприятие в Центре туркменской литературы имени Махтумкули Фраги при Национальной академии наук Азербайджана, посвященное 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В нем приняли участие руководители Национальной академии наук Азербайджана, научные сотрудники и туркменские студенты, обучающиеся в стране, сообщает МИД Туркменистана.

Особое внимание было уделено значимости политики позитивного нейтралитета Туркменистана и его применению в качестве конструктивного механизма в деле укрепления мира и стабильности на планете. Участники встречи обсудили миролюбивые инициативы Туркменистана в рамках ООН.

На мероприятии состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира».

Участники встречи ознакомились с содержанием книги и высоко оценили научные и исторические сведения о жизни и творчестве Махтумкули Фраги, который призывал к единению туркменского народа. В книге отмечена значимость образования и науки в процессе развития нейтрального Туркменистана. ///nCa, 11 марта 2025 г.