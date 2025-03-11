Рыбоводство в Туркменистане: от импортозамещения к продовольственному изобилию

В Туркменистане активно развивается промышленное выращивание крупных пресноводных растительноядных рыб, что способствует решению задач импортозамещения и созданию продовольственного изобилия. В стране насчитывается десятки ферм, специализирующихся на разведении товарной рыбы, и отрасль располагает всеми предпосылками для расширения площадей питомников.

Крупнейшим предприятием в данной сфере является Акционерное общество открытого типа «Hazar balyk». Наряду с ним стабильные позиции занимают множество индивидуальных предприятий, объединений, хозяйственных обществ и частных производителей.

Среди успешных предприятий отрасли — ХО «Toý zaman», прудовое хозяйство которого располагается вблизи посёлка Аксув в Серахсском этрапе Ахалского велаята. Здесь более ста специалистов занимаются разведением карпа, толстолобика и пёстрой рыбы. Предприятие начало работу в 2018 году после приватизации государственного предприятия «Аhalbalyk».

Специалисты хозяйства постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень через научно-практический и производственный обмен, внедрение новых технологий и агроинноваций. Особое внимание уделяется вопросам кормовой базы — совершенствованию состава и адаптации рецептуры сырья. С 2019 года компания занялась выращиванием в больших объёмах мальков различных пород, которые запускаются в полноводные озёра Бада и Копетдагское в Геоктепинском этрапе, а также в Куртлинское водохранилище.

Хозяйственное общество «Elin balyk», работающее более десяти лет, размещено на территории этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Здесь применяются передовые технологии, включая экологичный метод «замкнутого» производства и водообеспечения, при котором водопотери не превышают десяти процентов. Используется интенсивная технология выкармливания рыбы без химикатов и антибиотиков при максимальном насыщении водной среды кислородом.

Недавно на предприятии заработал новый инкубационный цех, оснащённый российским и иранским оборудованием. Всего в хозяйстве шесть крытых цехов с местами для выращивания личинок, мальков и рыбы товарного вида, а также содержания маточного стада. На промышленной территории площадью 130 га располагаются двадцать прудов.

Подготовка кадров в компании «Elin balyk» осуществляется путём изучения опыта непосредственно в России, Японии, Иране, Таиланде, Китае, Узбекистане и Турции. Специалисты постоянно занимаются самообразованием на основе научных материалов, обмениваются опытом с коллегами, проводят внутренние семинары с приглашением специалистов из разных стран.

Ассортимент выращиваемой продукции включает не только традиционные виды — карп, толстолобик, белый амур, но и экзотические виды: африканский сом, компактная тиляпия, осётровые. В настоящее время на ферме осваивается выращивание пресноводной королевской креветки Розенберга из Таиланда, отдельные особи которой могут достигать веса в сто граммов. Также изучаются возможности выращивания креветки Ваннамей, обитающей в солёной морской воде.

Интересен опыт хозяйственного общества «Ýumak», которое изначально специализировалось на скотоводстве. Хозяйство расположено в Серахсском этрапе Ахалского велаята на площади в 26 гектаров, взятых у государства в бесплатное пользование сроком до 99 лет. Рыбоводческий питомник работает на природной амударьинской воде Каракум-реки, выращивая местные породы промысловых растительноядных рыб — белого амура, сазана, толстолобика и карпа.

Основу корма составляют зерновые, злаковые, высококалорийные отходы пшеницы, отруби риса и кукурузы, а также природные грубостебельчатые травы, такие как камыш. Выбор растительноядных рыб не случаен — их акклиматизировали для защиты Каракум-реки от зарастания водной растительностью.

Выращивание рыбы — как морской, так и пресноводной — становится всё более привлекательным бизнесом для туркменских предпринимателей благодаря ощутимой государственной поддержке. По мнению специалистов, рыбоводческий рынок и рынок аквакультуры в стране имеет значительный потенциал для роста. Остаётся ещё ряд морепродуктов, которые можно успешно освоить в водно-климатических условиях Туркменистана. ///nCa, 11 марта 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)