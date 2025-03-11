Посольство Туркменистана в Бельгии и «Mengli Secrets World Fashion» представили этническое искусство в Нидерландах

В городе Эйндховен, Нидерланды, 8 марта 2025 года состоялось значимое событие, украсившее международную панораму мира и культуры – выставка, посвященная Международному женскому дню. Этот уникальный фестиваль объединил представителей различных народов, продемонстрировав вклад женщин в сохранение культурного наследия, укрепление международного сотрудничества и продвижение принципов мира и доверия, нашедших свое отражение в провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия.



Одним из самых ярких и самобытных павильонов выставки стал павильон Туркменистана, организованный Посольством Туркменистана в Бельгии совместно с модным домом «Mengli Secrets World Fashion», расположенным в Нидерландах. Этот уголок туркменского искусства привлек внимание своим богатством экспозиции, представляя подлинные образцы национального творчества и духовного наследия туркменского народа.



На стенде были продемонстрированы эксклюзивные ювелирные украшения, созданные по древним канонам туркменских мастеров, а также национальные сувениры и изысканные наряды, сочетающие традиционные элементы национального костюма с современными тенденциями моды. Неотъемлемой частью экспозиции стали традиционные музыкальные инструменты, символизирующие богатую культурную палитру туркменского народа. Их звучание наполняло зал атмосферой гармонии, отражая силу искусства, способного объединять людей из разных уголков планеты.



Туркменский павильон стал отражением философии мира, которой руководствуется Туркменистан в международных отношениях, оставаясь верным своим принципам гуманизма и культурного взаимодействия.



Parktheater в Эйндховене стал символическим мостом, соединяющим народы и традиции. В этот день сцена театра превратилась в арену для вдохновляющих выступлений, танцев и музыкальных представлений, демонстрируя гармоничное сосуществование различных культур. Это событие стало важной площадкой для диалога между культурами, подчеркивая значимость мира и доверия в глобальном масштабе. ///nCa, 11 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)