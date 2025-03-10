Туркменистан подготовил обширную программу мероприятий в рамках Международного года мира и доверия

10 марта 2025 года в МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвящённый предстоящим международным мероприятиям, проводимым Правительством Туркменистана совместно с международными организациями по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Во встрече приняли участие главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Туркменистане, руководители представители отечественных и зарубежных СМИ, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе брифинга участники были проинформированы о наиболее важных встречах международного характера, которые состоятся в марте нынешнего года.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что в контексте практического осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года «Международный год мира и доверия, 2025 год» первое важное мероприятие состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на котором приняли участие более 100 представителей.

Организационный государственный комитетом по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана утвердил соответствующие программы и планы работы, одним из которых является план международных мероприятий, проводимых в Туркменистане и за его пределами.

По сведениям МИД, в январе-феврале 2025 года в Туркменистане и зарубежом, в том числе на площадках международных организаций, было проведено 44 встреч, конференций и других мероприятий.

На брифинге брифинга было сообщено, что 19 марта в Ашхабаде состоится международная конференция «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

К участию на конференции приглашены представители государственных органов, международных организаций и финансовых институтов, а также руководители компаний.

Планируется, что работа этого мероприятия будет сконцентрирована на таких темах, как геополитическая и геоэкономическая значимость энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Центральной и Южной Азии, газопровод ТАПИ, роль и значение строительства линии электропередачи ТАП, транспортная взаимосвязанность регионов, а также участие финансовых институтов в претворении в жизнь экономических проектов в Центральной и Южной Азии.

29 марта в городе Аркадаг состоится международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной гуманитарной деятельности», организатором которой выступает Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Государственные и общественные структуры зарубежных стран, представители международных организаций, их головных, региональных и страновых представительств, отвечающие за осуществление гуманитарной и социальной деятельности приглашены к участию на конференции.

Работа форума будет сосредоточена на здравоохранении, оказании медицинской помощи, образовании, предоставлении образовательных услуг детям и подросткам, а также вопросах изменения климата.

В числе предстоящих мероприятий – министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз» накануне первого саммита «Центральная Азия – ЕС».

В данной связи Мередов обратил внимание участников брифинга было акцентировано на значимости интервью Национального Лидера туркменского народа телекомпании «Euronews», в котором была выражена официальная позиция Туркменистана по ключевым вопросам мировой политики.

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Выступившие руководители агентств и специализированных учреждений ООН и Представительств ЕС, ЕБРР, АБР в Туркменистане, представители дипломатических миссий стран Центральной Азии, Германии, Индии, Ливии, Пакистана, Малайзии и Франции подчеркнули роль Туркменистана в продвижении мира, стабильности и экономической интеграции. ///nCa, 10 марта 2025 г.