Туркменистан и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

7 марта 2025 года по итогам расширенных переговоров между членами правительств Туркменистана и Грузии, состоявшихся в рамках официального визита грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, было подписано Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Грузии о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ составляет юридическую базу для дальнейшего практического взаимодействия между таможенными органами двух стран, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

В соответствии с подписанным Соглашением стороны будут взаимодействовать и обмениваться опытом по широкому спектру вопросов. Сюда входят:

• Борьба с таможенными правонарушениями, в том числе с контрабандой;

• электронный обмен информацией о перемещаемых через границу товарах и транспортных средствах;

• взаимодействие в области анализа данных таможенной статистики;

• управление таможенными рисками. ///nCa, 10 марта 2025 г.