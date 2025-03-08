Переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Грузии в Ашхабаде – повестка дня и итоги

7 марта в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Приветствуя руководителя грузинского Правительства, Президент Бердымухамедов отметил, что Грузия является другом и надёжным партнёром Туркменистана.

Как подчёркивалось, туркмено-грузинские отношения, носящие традиционно дружественный и конструктивный характер, основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Положительные результаты взаимодействия достигнуты в области энергетики, промышленности и здравоохранения.

Одним из основных направлений двустороннего партнёрства также выступает сфера транспорта и логистики. В данном контексте Туркменистан выражает заинтересованность в реализации и развитии таких проектов, как транспортный маршрут Чёрное море – Каспийское море, Ляпис Лазули, а также «Зелёные порты». Осуществление этих стратегических проектов будет способствовать повышению эффективности грузоперевозок из Азии в Европу через Каспийское и Чёрное моря, и в результате – расширению торгово-экономических отношений и развитию межрегиональных связей.

«Наши страны сегодня располагают достаточным потенциалом для того, чтобы вывести туркмено-грузинское сотрудничество на качественно новый уровень, отвечающий реальным возможностям и обоюдным объективным потребностям», – отметил Бердымухамедов.

Вместе с тем глава Туркменистана высказался за укрепление двусторонних культурно-гуманитарных контактов.

Глава государства также подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит поддержку Грузии в реализации его миротворческих инициатив. Одной из них стало предложение об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что было закреплено соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года.

Отметив, что 12 декабря текущего года в Ашхабаде состоится представительный Форум Международного года мира и доверия, который совпадает с исторической датой – 30-летием признания Организацией Объединённых Наций статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Премьер-министра Ираклия Кобахидзе на предстоящую встречу высокого уровня.

Глава Туркменистана также передал приветствия Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.

В свою очередь, Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подтвердил заинтересованность Грузии в дальнейшем укреплении и развитии традиционно дружественного диалога и взаимовыгодного партнёрства с Туркменистаном.

Грузия высоко ценит конструктивную политику нейтрального Туркменистана и приветствует его активные усилия, направленные на обеспечение мира в регионе, подчеркнул он.

Кобахидзе также высказался за дальнейшее развитие сотрудничества в реализации транспортно-логистических проектов и в энергетической сфере.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества, были конкретизированы его приоритетные направления на современном этапе и в контексте планов на будущее.

Переговоры между делегациями двух стран

В рамках официального визита Премьер-министра Грузии в Туркменистан, также состоялись переговоры между делегациями двух стран.

В повестку дня переговоров вошли вопросы торгово-экономического взаимодействия. Стороны отметили наличие благоприятных возможностей для диверсификации торговых связей, увеличения объёмов товарооборота, расширения номенклатуры товаров, стимулирования контактов по линии деловых структур, выхода на новые совместные проекты.

В данном контексте отмечалась значимая роль деятельности Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ряду приоритетных направлений партнёрства также был обозначен транспортно-коммуникационный сектор.

Перспективным вектором партнёрства также является энергетический сектор. Как известно, Туркменистан выступает за диверсификацию поставок энергоносителей на мировые рынки и формирование современной архитектуры энергетической безопасности в региональном и глобальном измерениях. В данной связи со стороны Грузии была выражена заинтересованность во взаимодействии в газовой сфере и энергетике.

В числе актуальных направлений сотрудничества также были названы сельское хозяйство и ряд других отраслей.

Подписанные документы

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. В их числе:

-Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии на 2025–2026 годы

-Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Грузии о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах

-Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Грузии о сотрудничестве в области защиты растений

-Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Государственным комитетом по физкультуре и спорту Туркменистана и Министерством спорта Грузии.

В этот же день члены делегации Туркменистана провели двусторонние встречи со своими грузинскими коллегами, в ходе которых были обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия по ряду отраслей.

Другие мероприятия

В рамках программы официального визита Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил венок к Монументу независимости Туркменистана.

Также он посетил культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», где возложил цветы к памятнику выдающемуся грузинскому поэту Шота Руставели.

Для Премьер-министра Грузии была организована экскурсия в Национальный музей туркменского ковра.

Премьер-министр Грузии отбыл из Ашхабада

В этот же день, завершив программу официального визита в Туркменистан, глава Правительства Грузии отбыл из Ашхабада.

В международном аэропорту Ашхабада его провожал вице-премьер Нокергулы Атагулыев.

Премьер-министр подвел итоги официального визита для представителей СМИ.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, одной из главных задач Грузии является развитие своей роли в рамках Среднего коридора, и в этой связи сотрудничество с Туркменистаном имеет особое значение.

«Туркменистан — очень важная для нас страна, с которой у нас тесное и позитивное политическое сотрудничество. Мы говорили об экономическом сотрудничестве, и в этом плане есть большой простор для развития отношений. Одной из главных задач Грузии является развитие своей роли в рамках Среднего коридора, и в этой связи сотрудничество с Туркменистаном имеет особое значение. Мы говорили о вполне конкретных вопросах, связанных с развитием экономического сотрудничества. Министры также обсудили конкретные вопросы и подписали несколько важных соглашений. Мы считаем, что этот визит будет способствовать развитию сотрудничества как в политическом, так и в экономическом плане. Потенциал развития экономического сотрудничества очень велик, и мы будем уделять этому особое внимание, — заявил премьер-министр. ///nCa, 8 марта 2025 г. [фото – кадры туркменского телевидения, МИД Туркменистана, официальный вебсайт Премьер-министра Грузии]