ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана подтверждают приверженность детям посредством 11 новых рабочих планов

ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана в очередной раз укрепили свое партнерство, подписав 11 новых рабочих планов на 2025 год с 12 партнерами. Эти соглашения излагают общее видение по продвижению прав и благополучия детей и молодежи в Туркменистане, укрепляя обязательства в рамках Национального плана действий по правам ребенка на 2023–2028 годы и Страновой программы ЮНИСЕФ на 2021–2025 годы.

Рабочие планы, подписанные с ключевыми государственными учреждениями, будут направлять совместные усилия по улучшению защиты детей, образования, здравоохранения и социальных услуг для детей. Кроме того, рабочие планы отражают такие сквозные приоритеты, как гендерное равенство, экологическая устойчивость, инклюзивная политика и разработка политики на основе фактических данных. Церемония подписания прошла в Министерстве иностранных дел, что еще раз подчеркнуло твердую приверженность Правительства Туркменистана продвижению прав детей.

В этом году ЮНИСЕФ подписал рабочие планы с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством образования, Министерством труда и социальной защиты, Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Верховным судом, Министерством адалат, Меджлисом, Государственным комитетом по статистике, Институтом государства, права и демократии, Государственным комитетом по телерадиовещанию и кинематографии и Союзом женщин.

«Вступая в новый год партнерства, ЮНИСЕФ по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с Правительством Туркменистана для воплощения этих рабочих планов в реальные результаты для детей и молодежи», — сказала Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Мы искренне благодарим Правительство Туркменистана за его неизменное партнерство и преданность этим общим целям. Благодаря нашим совместным усилиям и в духе Года мира и доверия мы продолжим создавать значимые возможности для того, чтобы каждый ребенок рос здоровым, образованным и защищенным»

Подписание рабочих планов между многочисленными государственными структурами также подчеркивает основополагающую истину: вопросы, связанные с детьми — это вопросы каждого. Они затрагивают все организации, агентства ООН, министерства и департаменты, требуя коллективного и скоординированного реагирования. Мы горячо приветствуем это прочное межсекторальное сотрудничество с Туркменистаном, поскольку оно отражает общую приверженность продвижению благополучия детей. Более того, этот момент символизирует не только прочность нашего исторического партнерства, но и его продолжение и приверженность поддержанию и углублению нашего сотрудничества в предстоящие годы. ///nCa, 7 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)

Туркменистан и ЮНИСЕФ подписали пакет документов

6 марта 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась церемония подписания двусторонних документов между министерствами, ведомствами, общественными организациями Туркменистана и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане.

В ходе церемонии подписаны следующие 11 документов, касающиеся взаимодействия Туркменистана и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в области экономики, здравоохранения, образования, средств массовой информации, а также других важнейших направлений: