Комментарий nCa

Давайте беспристрастно ответим на простой вопрос: Война или мир – что имеет больше смысла для бизнеса?

При этом нам нужно представить себе цену войны в сравнении с ценой мира.

Цена войны

Война сопряжена с огромными издержками, как прямыми, так и косвенными:

Прямые издержки: к ним относятся военные расходы (на вооружение, персонал, материально-техническое обеспечение), разрушение инфраструктуры и гибель людей. Например, только для Соединенных Штатов стоимость войны в Ираке (2003-2011) оценивалась более чем в 2 трлн долларов.

Косвенные издержки: к ним относятся долгосрочные экономические потрясения, кризисы с беженцами, ущерб окружающей среде и социальные травмы. Война часто приводит к инфляции, снижению производительности и отвлечению ресурсов из таких производственных секторов, как образование, здравоохранение и инновации.

Альтернативные издержки: Ресурсы, потраченные на войну, могли бы быть инвестированы в отрасли, приносящие долгосрочный доход, такие как технологии, возобновляемые источники энергии или развитие инфраструктуры.

В то время как некоторые отрасли промышленности (например, оборонные подрядчики) могут получать прибыль во время войны, эти выгоды, как правило, перевешиваются более масштабными экономическими потерями и социальной нестабильностью, вызванными конфликтами.

Цена мира

Мир также имеет свои издержки, но они, как правило, более устойчивы и носят созидательный характер:

Расходы на оборону в мирное время: Даже в мирное время страны вкладывают средства в оборону для сдерживания потенциальных агрессоров. Однако эти расходы, как правило, меньше, чем во время активного конфликта.

Социальные инвестиции: В мирное время правительства могут выделять больше ресурсов на образование, здравоохранение, инфраструктуру и научные исследования. Эти инвестиции создают благоприятный цикл экономического роста, повышения качества жизни и технического прогресса.

Торговля и сотрудничество: Мир способствует международной торговле, сотрудничеству и инновациям. Глобальные цепочки поставок процветают, когда страны доверяют друг другу, что ведет к взаимному процветанию.

Психологическая и социальная стабильность: Мир уменьшает стресс, травмы и вынужденное перемещение, позволяя обществу сосредоточиться на творчестве, предпринимательстве и создании сообществ.

Таким образом, “цена” мира – это инвестиции в долгосрочную стабильность и рост, а не истощение ресурсов.

Выгоден ли мир для бизнеса?

С чисто экономической точки зрения, мир в подавляющем большинстве случаев выгоден для бизнеса по нескольким причинам:

Экономический рост

Исследования показывают, что в странах, переживающих длительный мир, экономический рост происходит быстрее. Например, в Европе после Второй мировой войны наблюдался беспрецедентный рост благодаря стабильности, обеспечиваемой такими институтами, как НАТО и Европейский союз.

Отсутствие войны позволяет предприятиям работать, не опасаясь сбоев, поощряя инвестиции и инновации.

Анализ затрат и выгод

Войны обходятся дорого и редко приносят пропорциональную выгоду. Например, война во Вьетнаме обошлась США в сотни миллиардов долларов, но не привела к достижению заявленных целей.

И наоборот, поддержание мира с помощью дипломатии, международных договоров и альянсов обходится гораздо дешевле и приносит дивиденды в виде торговли, туризма и культурного обмена.

Человеческий капитал

Война разрушает человеческий капитал — квалифицированные работники, новаторы и лидеры теряются или перемещаются. Напротив, мир воспитывает таланты и позволяет отдельным людям вносить значимый вклад в жизнь общества.

Экологические последствия

Войны разрушают экосистемы, загрязняют окружающую среду и истощают природные ресурсы. В мирных обществах приоритет отдается устойчивости, которая необходима для долгосрочной экономической жизнеспособности.

Глобальная взаимозависимость

Современные экономики тесно взаимосвязаны. Война с участием крупных держав нарушает работу глобальных рынков, цепочек поставок и финансовых систем, что приведет к катастрофическим потерям во всем мире.

Доказательство того, что мир выгоден бизнесу

На основе данных и исторических примеров можно привести убедительные доказательства того, что мир выгоден бизнесу:

Исторические свидетельства

План Маршалла после Второй мировой войны продемонстрировал, как инвестиции в реконструкцию и укрепление мира привели к десятилетиям процветания в Европе и за ее пределами.

Быстрое экономическое развитие Южной Кореи (“Чудо на реке Хан”) стало возможным благодаря относительному миру в регионе после прекращения Корейской войны.

Количественные данные

Исследования, проведенные такими организациями, как Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace), показывают, что каждый доллар, вложенный в миростроительство, приносит значительную отдачу в виде роста ВВП, создания рабочих мест и снижения уровня преступности.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что сокращение масштабов насилия тесно связано с увеличением объема экономической деятельности и повышением уровня жизни.

Корпоративная перспектива

Бизнес процветает в стабильных условиях. Транснациональные корпорации, такие как Apple, Google и Toyota, полагаются на глобальные цепочки поставок, которые зависят от мирных отношений между странами.

Страховые компании учитывают геополитические риски в своих расчетах; более высокие риски означают более высокие страховые взносы, что увеличивает операционные издержки бизнеса.

Моральный аргумент в качестве экономической логики

Если отбросить этические соображения, справедливое отношение к людям и укрепление деловой репутации создают лояльных клиентов, сотрудников и партнеров. Компании, которые уделяют приоритетное внимание корпоративной социальной ответственности (КСО), часто превосходят те, которые этого не делают.

Контраргументы и нюансы

Кто-то может возразить, что война может стимулировать определенные секторы экономики (например, оборону, производство). Однако, разрушение ошибочно рассматривается как благо, поскольку оно создает спрос на восстановление:

Такие краткосрочные меры неустойчивы и сопряжены с огромными человеческими и экологическими издержками.

Послевоенное восстановление часто финансируется за счет долгов, которые ложатся бременем на будущие поколения.

Кроме того, в то время как некоторые элиты могут извлекать выгоду из войны, большинство страдает. Таким образом, с макроэкономической точки зрения война – это чистый убыток.

В конечном счете, можно сказать, что мир однозначно более выгоден для бизнеса, чем война. Он способствует экономическому росту, снижает издержки, повышает благосостояние людей и способствует устойчивому развитию. Имеющиеся данные по большей части подтверждают идею о том, что инвестиции в мир окупаются — не только с моральной точки зрения, но и с финансовой.

Если человечество хочет добиться максимального процветания и свести к минимуму страдания, приоритетность мира должна стать нашим руководящим принципом.

Мир имеет больше смысла для бизнеса, чем война. /// nCa, 7 марта 2025 г.