Узбекистан и Туркменистан ввели режим свободной торговли

С 25 февраля 2025 года между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли.

По информации Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, завершена двусторонняя реализация необходимых процедур для вступления в силу Протокола об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, подписанного 16 июля 2024 года в городе Ташкенте.

В результате введения режима:

• отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции;

• устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами;

• упрощены процедуры торговли.

Например, отменены таможенные пошлины на импортируемые в Туркменистан товары, такие как местная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия (2 доллар за кг), хлопковое масло (1 доллар за кг).

Применение режима беспошлинной торговли создаст основу для увеличения взаимного товарооборота между двумя странами за счет расширения инвестиционного сотрудничества и развития промышленной кооперации, отмечают в Министерстве.

Министерством инвестиций, промышленности и торговли совместно с ответственными министерствами и ведомствами запущен механизм по обеспечению эффективного использования режима свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном при экспорте местной продукции на туркменский рынок.

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.///nCa, 7 марта 2025 г.