Таможенники из стран Центральной Азии посетили Латвию для ознакомления с опытом внедрения информационных систем

С 4 по 6 марта Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, организовала учебный визит в Латвию для представителей таможенных служб стран Центральной Азии по вопросам внедрения национальных таможенных информационных систем.

Ранее эксперты Европейского союза (ЕС) посещали страны Центральной Азии, оказывая консультативную поддержку, разрабатывая рекомендации и делясь опытом Латвии и ЕС по внедрению, развитию и использованию таможенных информационных систем, преимущественно в теоретическом аспекте. Данный учебный визит в Латвию стал продолжением этой работы, предоставив сотрудникам таможенных служб стран Центральной Азии возможность ознакомиться с практическим применением таможенных процедур в Латвии. В рамках мероприятия участники смогли понаблюдать, как функционируют таможенные информационные системы и как проходит процесс цифровизации в таможенной сфере ЕС.

Эксперты Национального таможенного управления Службы государственных доходов Латвии представили различные аспекты и решения, связанные с концепцией «единого окна» ЕС, изменениями в таможенном администрировании в связи с развитием электронной коммерции, упрощенными процедурами декларирования почтовых отправлений, а также процедурами импорта и экспорта и автоматизацией сопутствующих процессов. Участники не только увидели на практике работу латвийских таможенных информационных систем и их вклад в цифровизацию процессов, но и изучили принципы автоматизированного анализа рисков. Также они посетили ряд пунктов импортного таможенного контроля,пункты пропуска «Рижский свободный порт» и «Аэропорт Рига», а также Таможенную лабораторию и национального оператора почтовой связи Латвии «Почта Латвии», где ознакомились с процессами сортировки и обработки почтовых отправлений, обмена данными с таможенными органами и автоматической подачей деклараций.

Учебный визит в Латвию был организован в рамках Компонента 3 «Содействие законным торговым потокам через границы», который направлен на дальнейшую поддержку процесса региональной экономической интеграции. ///БОМКА, 6 марта 2025 г.